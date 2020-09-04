Курение и недостаток воды: названы вредные привычки, которые наносят вред почкам

Чтобы орган оставался здоровым, нужно пересмотреть образ жизни.
Бытует мнение, что человеку ежедневно нужно 2 литра воды, однако многим вполне достаточно 1-1,5. А вот меньший объем может привести к серьезным последствиям: при нехватке жидкости организму сложно контролировать уровень натрия и поддерживать артериальное давление в норме.
Гипертония опасна для всего организма, в том числе почек. Повышенное давление чревато серьезными повреждениями сосудов, которые питают этот орган. Поэтому свое давление нужно держать под контролем, и если "нижнее" более 2 недель держится на уровне 130 и выше, обратиться к специалисту.
Колбасы, ветчина и тому подобные изделия из переработанного мяса - опасные канцерогены, употребление которых значительно увеличивает нагрузку на почки. Они содержат много соли: чтобы ее переработать, органу нужно функционировать в усиленном режиме. Кроме того, ускоряется выработка кальция, что может привести к желчнокаменной болезни.
Доказано: если на 16 и более лет отказаться от этой вредной привычки, риск развития почечно-клеточной онкологии снижается на 40%. Курение также повреждает кровеносные сосуды и повышает риск гипертонии.
Некоторые предпочитают лекарственные травки. Однако многие подобные растения содержат опасные вещества, пагубно влияющие на внутренние органы. Прежде чем прибегнуть к народной медицине, нужно обязательно посоветоваться с врачом.
Неконтролируемый прием болеутоляющих препаратов не менее опасен, чем бесконтрольное лечение травами. Многие из них, особенно ибупрофен, аспирин, тормозят поступление крови к почкам, из-за чего на них могут образоваться рубцы. Принимать такие препараты можно только по назначению специалиста, а людям с заболеваниями почек лучше вообще отказаться от обезболивающих медикаментов.