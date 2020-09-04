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Курение и недостаток воды: названы вредные привычки, которые наносят вред почкам

Курение и недостаток воды: названы вредные привычки, которые наносят вред почкам
Обновлено 16:55 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: unsplash.com
Некоторые привычки людей крайне негативно влияют на такой важный орган, как почки. Медики рассказали, как мы сами губим свой организм, сами об этом не подозревая.

Чтобы орган оставался здоровым, нужно пересмотреть образ жизни.

  • Недостаток воды

Бытует мнение, что человеку ежедневно нужно 2 литра воды, однако многим вполне достаточно 1-1,5. А вот меньший объем может привести к серьезным последствиям: при нехватке жидкости организму сложно контролировать уровень натрия и поддерживать артериальное давление в норме.

  • Отсутствие контроля за давлением

Гипертония опасна для всего организма, в том числе почек. Повышенное давление чревато серьезными повреждениями сосудов, которые питают этот орган. Поэтому свое давление нужно держать под контролем, и если "нижнее" более 2 недель держится на уровне 130 и выше, обратиться к специалисту.

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  • Употребление переработанных мясных продуктов

Колбасы, ветчина и тому подобные изделия из переработанного мяса - опасные канцерогены, употребление которых значительно увеличивает нагрузку на почки. Они содержат много соли: чтобы ее переработать, органу нужно функционировать в усиленном режиме. Кроме того, ускоряется выработка кальция, что может привести к желчнокаменной болезни.

  • Курение

Доказано: если на 16 и более лет отказаться от этой вредной привычки, риск развития почечно-клеточной онкологии снижается на 40%. Курение также повреждает кровеносные сосуды и повышает риск гипертонии.

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  • Самолечение народными средствами

Некоторые предпочитают лекарственные травки. Однако многие подобные растения содержат опасные вещества, пагубно влияющие на внутренние органы. Прежде чем прибегнуть к народной медицине, нужно обязательно посоветоваться с врачом.

  • Злоупотребление обезболивающими

Неконтролируемый прием болеутоляющих препаратов не менее опасен, чем бесконтрольное лечение травами. Многие из них, особенно ибупрофен, аспирин, тормозят поступление крови к почкам, из-за чего на них могут образоваться рубцы. Принимать такие препараты можно только по назначению специалиста, а людям с заболеваниями почек лучше вообще отказаться от обезболивающих медикаментов.

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Все по теме:

Здоровье, Привычки, Почки.

Автор:

Телеграф
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