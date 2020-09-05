Как правильно употреблять орехи: выжимаем максимум пользы

Диетологи и врачи часто говорят об полезных свойствах орехов и благотворном влиянии на органы и системы, но пользу этого продукта можно увеличить в разы, если правильно его употреблять.

Орехи - кладезь витаминов, полезных жиров, растительных белков. Однако в полной мере организм получит их только при условии "активации".

Специалисти поясняет: в орехах, как и в любых семенах, содержится фитиновая кислота. Оказавшись в ЖКТ, она на 30-40% снижает усвоение всех полезных веществ. Этим обусловлен низкий уровень железа у вегетарианцев, которые часто заменяют мясо орешками.

Эксперты также отмечают, что меньше всего пользы в сухих пакетированных орехах. Чтобы сделать этот продукт очень полезным, специалист рекомендует перед употреблением активировать его: это разрушит фитиновую кислоту.

Нутрициологи подсказали, как это сделать:

Термическая обработка. Но это не лучший способ, так как в орехах много масла.

Ферментация в особом растворе.

Самый распространенный вариант - вымачивание: орехи заливаются водой на ночь или хотя бы 5-6 часов, затем промываются.

Напомним, ранее мы писали о том, почему орех - один из лучших вариантов для перекуса.