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Какой чай надо пить с осторожностью: советы диетологов

Какой чай надо пить с осторожностью: советы диетологов
Обновлено 15:25 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com
Кому противопоказаны популярные чаи пуэр, каркадэ и улун - читайте в материале.

Пуэр

Отличается глубоким вкусом, ароматом, из-за чего многие относят его к элитным сортам. Богат витаминами, микроэлементами, обладает тонизирующим эффектом, что особенно важно для людей с низким давлением. Кроме того, пуэр улучшает концентрацию и ясность сознания. Но из-за сильных тонизирующих свойств его не следует пить перед сном.

Эксперты объясняют: так как напиток не повышает кислотность желудка, употреблять его разрешено даже людям с гастритами, язвами. Полезен он также при колитах, дуоденитах, изжоге, отравлениях.

Но специалисты предупреждают: так как пуэр - один из крепких сортов чая, нарушение технологии заваривания может серьезно навредить здоровью. Напиток противопоказан людям с высокой температурой, заболеваниями почек, сердца, сосудов, мочекаменной болезнью, гипертоникам, беременным женщинам, при глаукоме, атеросклерозе. Его не следует давать детям до 3 лет.

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Каркадэ

В этом чае много полезных веществ, при регулярном грамотном употреблении он улучшает метаболизм и здоровье в целом.

Однако у каркадэ есть противопоказания: его нельзя употреблять при атеросклерозе, язвах желудка, двенадцатиперстной кишки, бессоннице.

Этот чай также опасен, если очень горячий - может нарушить целостность слизистой. Слишком крепкий напиток способен спровоцировать мигрень, повысить раздражительность.

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Улун

Это ценный источник витаминов, минералов, полифенолов, кофеина. Напиток нормализует обмен веществ, ускоряет сжигание жиров и рост мышц. Одна-две чашки слабо заваренного улуна помогут кормящим женщинам улучшить лактацию.

Диетологи отмечают, что этот чай - самый безопасный из всех сортов, однако от него лучше отказаться при обострениях гастрита и язв органов пищеварительной системы. Улун не стоит пробовать и людям с болезнями почек.

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Чай, Каркаде, Пуэр, Улун.

Автор:

Телеграф
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