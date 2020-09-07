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Не более одного плода в день: кому может навредить хурма

Не более одного плода в день: кому может навредить хурма
Обновлено 10:54 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: pexels.com
При некоторых хронических нарушениях употребление хурмы может навредить – это, например, касается людей с проблемами мочевого пузыря, рассказывают врачи-диетологи.

Специалисты пояснили, что хурма, богатая минералом калием, может давать мочегонный эффект. Поэтому в случае камней в почках, патологий мочевого пузыря увлекаться ягодой не стоит, чтобы не навредить организму. Людям, имеющим данные нарушения, можно употреблять не более одного плода хурмы в день.

Кроме того, хурма обладает свойством усиливать секрецию желудочного и панкреатического соков. Учитывая это, ягоду нужно с большой осторожностью употреблять при имеющихся проблемах с поджелудочной железой, отмечают диетологи.

Также вредно есть хурму сразу после основного приема пищи (особенно если он содержал мясное блюдо) во избежание метеоризма и расстройства. Не нужно лакомиться ягодой на ночь, иначе ее углеводы будут превращаться в жир. Еще одна опасность – поедание хурмы натощак. Она содержит большое количество пектина и дубильной кислоты, способствующих образованию желудочного камня.

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"Любителям хурмы после приема пищи нужно выдерживать паузу в час-полтора", - рассказывают врачи.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Вред, Польза, Хурма.

Автор:

Телеграф
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