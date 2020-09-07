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"Вкусное" решение проблемы: продукты, которые разжижают густую кровь

"Вкусное" решение проблемы: продукты, которые разжижают густую кровь
Обновлено 11:56 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: pexels.com
Густая кровь склонна увеличивать риск образования сгустков и тромбов, что создает предпосылки для развития опасных для жизни состояний, – однако существуют продукты, чье употребление может быть одним из решений проблемы.

Имбирь. Вещество гингерол, которое содержит данный продукт, соединяется с кислотами, препятствуя слипанию тромбоцитов. Благодаря этому густая кровь становится более жидкой. Кроме того, имбирь обладает свойством снижать уровень сахара в крови, что тоже создает эффект профилактики ее сгущения. Но употребление имбиря необходимо согласовывать с врачом, поскольку оно влияет на сердечный ритм.

Чеснок. При приеме лекарственных препаратов – антикоагулянтов употребление чеснока противопоказано, что связано с его способностью разжижать кровь. Это обусловлено его антиоксидантным действием. Регулярно съедая один-два зубчика растительного продукта, можно существенно уменьшить вероятность образования тромбов.

Ягоды. Клубника, крыжовник, клюква, малина, вишня содержат высокий уровень салициловой кислоты – известного разжижителя густой крови.

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Корица. Ее активное вещество кумарин является естественным антикоагулянтом. Вдобавок специя способствует снижению сахара в крови. Но злоупотреблять ею нельзя, в том числе из-за опасности для печени.

Капустные. Употребление разной капусты, включая квашеную, очень полезно для оздоровления сосудов, их очищению от излишков холестерина. Для предотвращения сгущения крови особенно эффективна краснокочанная капуста: ее высокие дозировки калия, витаминов С и группы B улучшают качество крови, мешают образованию тромбов.

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Продукты с омега-3. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты снижают концентрацию гомоцистеина: эта аминокислота, скапливаясь, может повреждать внутренние стенки артерий, способствуя формированию тромбов. Лучшие источники полезных для разжижения густой крови кислот – это жирная рыба, орехи, нерафинированные растительные масла, семена льна.

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Питание, Здоровье, Продукты, Польза.

Автор:

Телеграф
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