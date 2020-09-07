Как сохранить здоровье работая за компьютером: простые советы

Чтобы минимизировать ущерб для здоровья от постоянной онлайн-работы или учебы, специалисты предлагают несколько несложных действий.

Исследования ученых не оставляют сомнений: тревожность и депрессия зачастую связаны с длительным нахождением в мессенджерах и социальных сетях.

Не стоит забывать и про синдром "компьютерной шеи": нагрузка на эту часть тела возрастает, когда мы часами просматриваем контент с планшетов, телефонов. Голова весит 4-5 кг, поэтому любой ее длительный наклон приводит к нарушениям осанки, болям.

Медики недавно ввели в обиход понятие "синдром компьютерного зрения". Это совокупность глазных заболеваний, связанных с частым использованием гаджетов, неверной посадкой, некачественным монитором, слабым освещением. Даже маленькие дети испытывают головные боли, сидя подолгу перед экранами: глаза устают, пересыхают.

Если вы перешли на онлайн-работу, учебу, сохраните здоровье простыми способами:

Четко устанавливайте время, отведенное для гаджетов во время онлайн-занятий. Можете завести будильник, который даст сигнал об окончании "урока". Так будет меньше возможностей отвлекаться.

Отведите себе определенное место, где будете работать или заниматься. Пространство для онлайн-занятий должно быть тихим, уединенным, положение спины и шеи - правильным: удобный стул и прижатая к спинке поясница, подставка под ноутбук, правильное расстояние от глаз до монитора.

Как детям, так и взрослым необходимы перерывы в занятиях. Это помогает не потерять концентрацию, расслабить глаза, поразминать шею и спину. Очень хороши потягивания, турник, поза "кобры".

Полагаясь на современные технологии, не забывайте и о хорошей "старине". Распечатанные на листах задания все же удобнее для учебы и работы: на них можно делать пометки ручкой. Исследования показывают: чтение бумажных книг эффективнее развивает мозг, чем восприятие информации с планшета.

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