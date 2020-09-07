Названы фрукты, которые могут серьезно навредить вашему организму

Фрукты и ягоды могут нанести вред здоровью. В них содержатся биоактивные компоненты, чье воздействие на организм может оказаться агрессивным и повреждающим.

Яблоки содержат много кислоты, поэтому их лучше не употреблять при обострениях таких заболеваний, как холецистит, панкреатит, язвенный колит, геморрой, а также при вздутии живота. Кроме того, при нарушении технологии выращивая эти фрукты накапливают много пестицидов.

Перезревшие груши вызывают активные процессы брожения в животе, что опасно при проблемах с ЖКТ. Подобный эффект может возникнуть при употреблении плодов нормальной зрелости вместе с жирной белковой пищей, молочкой, копчеными продуктами.

Цитрусы

В них много кислоты, которая вызывает раздражение слизистой органов ЖКТ, мочевого пузыря, пагубно сказывается на эмали зубов.

Цитрусовые противопоказаны при воспалении слизистой и язве желудка, а панкреатите, подагре, заболеваниях печени, почек, диабете.

Женщинам в период менопаузы не стоит употреблять горькие цитрусы - они могут нарушить эстрогеновый обмен. Кто лечится препаратами, должен исключить из рациона грейпфруты - они снижают эффективность многих медикаментов.

Виноград

От продукта нужно отказаться людям с обострениями язвы желудка, двенадцатиперстной кишки, диабетом, гипертензией, циррозом печени, диареей, стоматитом, кариесом.

В нем много сахара, поэтому лучше употреблять отдельно - сочетание винограда с другими продуктами чревато брожением. Не стоит кушать его после 6 вечера - есть риск, что не переварится и останется в желудке "мертвым грузом".

Перед употреблением виноград нужно тщательно промыть: плоды зачастую обрабатывают сильнейшими химикатами.

Киви

Этот фрукт может спровоцировать аллергическую реакцию. Особая осторожность нужна тем, кто страдает аллергией на латекс, - это похожие аллергены. Кроме того, киви богаты калием, и у людей, принимающих бета-блокаторы, могут пострадать почки из-за переизбытка этого элемента.

Бананы

Обилие сахара в них опасно для диабетиков. Недозрелые плоды могут спровоцировать метеоризм, а зрелые в сочетании с молочными продуктами - диарею. Как и в случае с киви, из-за высокого содержания калия бананы опасны для людей, принимающих бета-блокаторы.

Абрикосы, персики, нектарины, сливы

В этих фруктах много сахара и пищевых волокон. Поэтому не стоит употреблять:

абрикосы, персики: при проблемах со щитовидкой, гастрите, повышенной кислотности, гепатите, сахарном диабете, склонности к диарее;

нектарины: при холецистите, панкреатите, спастическом колите, диабете, аллергии;

сливы: при заболеваниях почек. В них содержатся оксалаты - причина камней.

Ягоды

Черника считается одной из самых полезных и безопасных для организма, однако от нее лучше отказаться людям с язвой желудка, запорами, пищевой непереносимостью. С осторожностью нужно употреблять клубнику, черешню, особенно приобретенные не в сезон: наверняка их обрабатывали химикатами.