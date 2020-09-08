Безупречная репутация: ягоды с удивительными питательными свойствами

Наполненные антиоксидантами, ягоды могут сохранить остроту умственных способностей в более зрелом возрасте и защитить от самых тяжелых хронических заболеваний, включая рак.

Черника

В списках суперпродуктов часто присутствует черника - и не зря. Эти ягоды, богатые антиоксидантами, клетчаткой, калием и марганцем, идеально подходят для укрепления иммунитета.

Недавние исследования также показали, что черника может снизить количество плохого холестерина в кровотоке, тем самым способствуя лучшему кровообращению и здоровью сердца.

Малина

Одна из самых ярких особенностей питательного профиля малины - это высокое содержание эллаговой кислоты . Растения производят это соединение как защитный механизм от инфекций и вредителей.

Клюква

Эти терпкие ягоды - одно из лучших средств для лечения инфекции мочевыводящих путей - распространенной бактериальной инфекции, которая вызывает частые позывы к мочеиспусканию и жжение или болезненные ощущения во время мочеиспускания.

Антибактериальные свойства клюквы можно объяснить антиоксидантами, содержащимися в ее коже. Поэтому при лечении инфекций лучше есть ягоды как есть, а не пить их сок.

Ягоды асаи

Бразильские ягоды асаи, хотя и являются одной из наименее популярных ягод в этом списке, могут содержать в десять раз больше антиоксидантов, чем черника.

Исследования показали, что употребление этих ягод может привести к значительному повышению уровня антиоксидантов в крови и минимизировать окислительный стресс.

Клубника

Одна чашка клубники содержит более 100 мг витамина С, почти столько же, сколько чашка свежего апельсинового сока. Клубника также содержит небольшое количество других необходимых питательных микроэлементов, включая кальций, магний, фолиевую кислоту и калий.