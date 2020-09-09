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Все для здорового кишечника: польза грецких орехов

Все для здорового кишечника: польза грецких орехов
Обновлено 22:08 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pexels.com
Орехи — вкусные суперпродукты и популярные закуски. Они также богаты белком и пищевыми волокнами. Согласно новому исследованию, употребление орехов, особенно грецких, способствует здоровью кишечника.

Исследование было опубликовано в журнале Nutrients и проводилось учеными из Техасского университета A&M и Университета здравоохранения Коннектикута.

Грецкие орехи уменьшают симптомы воспалительных заболеваний кишечника. Ученые изучили возможную пользу для здоровья добавок грецких орехов у мышей с язвенным колитом. Грецкие орехи составляли 14 процентов ежедневного рациона мышей, что эквивалентно 20-25 грецким орехам в рационе человека.

Авторы обнаружили, что через две недели степень изъязвления или травмы в толстой кишке мышей, которые ели грецкие орехи, значительно уменьшились. Расход орехов также был связан с ускорением процесса регенерации. Эти результаты показывают, что регулярное употребление грецких орехов может помочь предотвратить ВЗК, например, язвенный колит.

Доктор Даниэль Розенберг, профессор медицины, и доктор Масако Наканиши, доцент Центра молекулярной онкологии в UConn Health, отметили, что защитные свойства грецких орехов могут быть связаны с тем, как они метаболизируются и как они влияют на бактерии, живущие в кишечнике.

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Чем полезны грецкие орехи

Грецкие орехи содержат наиболее полезную комбинацию жирных кислот омега-3 и омега-6 в соотношении 1: 4,2. Они богаты питательными веществами и фитохимическими веществами, которые помогают бороться с хроническими заболеваниями.

Грецкие орехи также богаты пищевыми волокнами, которые могут способствовать здоровью кишечника у пациентов с ВЗК. Другие важные питательные вещества, содержащиеся в грецких орехах, включают медь, железо, магний, марганец, фосфор и витамин B6.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Орехи, Польза.

Автор:

Телеграф
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