Замедляет старение организма и не только: полезные свойства ежевики

Ежевика не так популярна как малина, и поэтому мало кто знает о ее полезных свойствах и противопоказаниях.

О полезных свойствах ежевики знали еще в древние времена. Многие именитые лекари, слава о которых дошла и до наших времен, верили в лечебные свойства этой ягоды и широко применяли ее в своей врачебной практике. Их опыт частично не утрачен и по сегодняшний день. Ежевика в народной медицине занимает отнюдь не последнее место. Её польза обусловлена большим количеством биоактивных веществ. Она содержит как биофлавоноиды и пектиновые вещества, которые необычайно важны для человека так и органические кислоты. Ягода славится большим содержанием микроэлементов и витаминов. Кроме того, в ней содержатся дубильные вещества и железо.

Ежевичный чай считается отличным средством от простудных заболеваний, благодаря своей способности снижать температуру. Его рекомендуют пить гипертоникам для поддержания давления в норме. Для людей с сахарным диабетом этот напиток вообще настоящая находка, так как его длительное применение приводит к нормализации обмена веществ в организме.

Стоит обратить внимание на эту ягоду поклонникам здорового образа жизни и всем, кто заботиться о своей молодости и красоте. Дело в том, что ежевика как и любой антиоксидант способна замедлять старение организма.

Кроме того, листья ежевики применяются в качестве средства от глистов, при гастритах, гипертонии, атеросклерозе и многих других болезнях.

Нашла свое место ежевика и в косметологии. Считается, что отвар из ее листьев укрепляет корни волос. А ванны с добавлением такого настоя омолаживают и тонизируют кожу.

Интересно, что сок ежевики является естественным красителем. Он может придать шерсти необыкновенный фиолетовый цвет своих ягод.