Скачать
Пятница, 11.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине зафиксировали рекордную заболеваемость COVID-19: в Киеве более 400 новых больных
В Украине зафиксировали рекордную заболеваемость COVID-19: в Киеве более 400 новых больных
Лесные пожары в США: все западное побережье заволокло дымом, эвакуировали более полумиллиона человек (Фото и видео)
Лесные пожары в США: все западное побережье заволокло дымом, эвакуировали более полумиллиона человек (Фото и видео)
Азаренко остановила Серену Уильямс на пути в финал US Open-2020 (Видео)
Азаренко остановила Серену Уильямс на пути в финал US Open-2020 (Видео)
11 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
11 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Замедляет старение организма и не только: полезные свойства ежевики

Замедляет старение организма и не только: полезные свойства ежевики
Обновлено 11:13 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pexels.com
Ежевика не так популярна как малина, и поэтому мало кто знает о ее полезных свойствах и противопоказаниях.

О полезных свойствах ежевики знали еще в древние времена. Многие именитые лекари, слава о которых дошла и до наших времен, верили в лечебные свойства этой ягоды и широко применяли ее в своей врачебной практике. Их опыт частично не утрачен и по сегодняшний день. Ежевика в народной медицине занимает отнюдь не последнее место. Её польза обусловлена большим количеством биоактивных веществ. Она содержит как биофлавоноиды и пектиновые вещества, которые необычайно важны для человека так и органические кислоты. Ягода славится большим содержанием микроэлементов и витаминов. Кроме того, в ней содержатся дубильные вещества и железо.

Ежевичный чай считается отличным средством от простудных заболеваний, благодаря своей способности снижать температуру. Его рекомендуют пить гипертоникам для поддержания давления в норме. Для людей с сахарным диабетом этот напиток вообще настоящая находка, так как его длительное применение приводит к нормализации обмена веществ в организме.

Стоит обратить внимание на эту ягоду поклонникам здорового образа жизни и всем, кто заботиться о своей молодости и красоте. Дело в том, что ежевика как и любой антиоксидант способна замедлять старение организма.

Кроме того, листья ежевики применяются в качестве средства от глистов, при гастритах, гипертонии, атеросклерозе и многих других болезнях.

Невероятно, но факт: чем так полезен картофель

Нашла свое место ежевика и в косметологии. Считается, что отвар из ее листьев укрепляет корни волос. А ванны с добавлением такого настоя омолаживают и тонизируют кожу.

Интересно, что сок ежевики является естественным красителем. Он может придать шерсти необыкновенный фиолетовый цвет своих ягод.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Вред, Польза, Ежевика.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 11 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
02 В США ввели ряд санкций против нардепа Деркача
03 Трансляция матчей Динамо будет идти с задержкой в 4 минуты
04 В Украине зафиксировали рекордную заболеваемость COVID-19: в Киеве более 400 новых больных
05 Итоги 10 сентября: новое карантинное зонирование в Украине и Богдана вызвали в ГБР
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19: За сутки в мире обнаружили еще 300 тысяч новых случаев
За сутки в мире обнаружили 300 тысяч случаев COVID-19
&quot;Мне не стыдно&quot;: Главный санврач рассказал, чем помог Украине жесткий карантин
Ляшко рассказал, чем помог Украине жесткий карантин
Ни капли дождя: синоптики рассказали, какой будет погода на выходные
Ни капли дождя: какой будет погода на выходные
Не будут похожи на Apple Watch: смарт-часы OnePlus получат круглый дисплей
Не будут похожи на Apple Watch: смарт-часы OnePlus получат круглый дисплей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь