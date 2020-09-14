Секрет раскрыт: почему японцы так долго живут

Стало известно, в чем заключается секрет долголетия японцев.
Об этом рассказал руководитель Центра изучения общества и здоровья в Национальном центре исследований онкологии Японии Сеитиро Цуганэ.
По утверждению специалиста, тайна кроется в рационе его соотечественников. Японцы едят много морепродуктов и потребляют растительную пищу.
Кроме того, в рационе японцев отсутствуют сладкие напитки, что также оказало свое положительное влияние на их здоровье.
Кроме того, Цуганэ подчеркнул, что бобовые в ферментированном виде препятствуют развитию онкологии в области груди и снижают шанс возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой.