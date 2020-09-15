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Врач-иммунолог рассказал, какие витамины необходимы осенью

Врач-иммунолог рассказал, какие витамины необходимы осенью
Обновлено 20:03 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Для поддержания иммунитета в течение осени необходимо употреблять продукты, богатые некоторыми витаминами.

Врач-иммунолог Марина Аплетаева рассказала о том, в каких витаминах и веществах человек больше всего нуждается с наступлением осени.

По ее словам, одну из самых важных задач по защите человеческого организма от разного рода сезонных недугов играет бета-каротин, а потому в осенний сезон, когда растет уровень заболеваемости, необходимо употреблять продукты, содержащие в своем составе это вещество.

"Осенью важно добавлять в рацион продукты с выраженным желто-оранжевым и оранжевым цветом. Это могут быть абрикосы с персиками, тыква, дыня, морковь и даже слива, поскольку она внутри тоже желтая. Эти продукты содержат огромное количество бета-каротина - вещества которое можно назвать предшественником такого ценного витамина А", - отметила эксперт.

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По словам Аплетаевой, витамин А является основным микроэлементом, который обеспечивает защиту слизистой оболочки верхних дыхательных путей от вирусной инвазии, а также от разного рода бактерий и прочих негативных факторов. В то же время врач напомнила, что при употреблении витамина А в чистом виде он может оказаться токсичным для организма.

Иммунолог подчеркивает, что запасы бета-каротина могут также откладываться в печени, и в случае необходимости впоследствии трансформируются именно в витамин А. Кроме всего прочего, по ее утверждению, еще одним важным элементом для человеческого организма в осенний сезон можно назвать витамин С, который повышает клеточный иммунитет и обеспечивает клеткам защиту от разного рода повреждений.

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Все по теме:

Здоровье, Витамины, Осень.

Автор:

Телеграф
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