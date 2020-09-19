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Темная сторона солнца: почему ультрафиолет опасен для иммунитета

Темная сторона солнца: почему ультрафиолет опасен для иммунитета
Обновлено 11:59 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Отмечается, что под влиянием солнца может возрасти риск заболевания вирусными, бактериальными и другими инфекциями.

Ультрафиолет действительно помогает при насморке во время простуды. Но если часто загорать, слабеет иммунитет. Об этом в блоге пишет врач Георгий Сапего.

Но смысл там другой. Вирусы, которые вызывают простуду, живут в разных клетках верхних дыхательных путей. В том числе в пазухах вокруг носа и в заворотах носовых раковин. Нос изнутри похож на сложный лабиринт. Ультрафиолетовым облучателем не получится засветить все закоулки. Вирусы там останутся.

Как считает врач, если посветить в нос ультрафиолетом во время насморка, то насморк уменьшается, соплей будет меньше, а носовое дыхание улучшается. Эта методика не убивает вирусов, она просто подавляет воспаление.

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В общем, там все сложно. Ультрафиолет может быть полезным и вредным одновременно.

Польза - это когда солнышко хорошо влияет на настроение. Кроме того, ультрафиолет из солнечного света нужен нам для синтеза витамина Д. Ультрафиолетом лечат псориаз и кучу разных заболеваний кожи.

Ультрафиолетовый ожог (эритему) используют как противовоспалительное средство. Многие это пробовали в поликлинике, когда им лечили суставы или боль в спине. Кто пробовал - тот навсегда поверил в противовоспалительный эффект ультрафиолета.

Вред - рак кожи.

Побочное действие лекарств. Да, если принимаете некоторые антибиотики, то на солнце лучше не высовываться. Иначе покроетесь сыпью.

Катаракта. Старение кожи. Подавление иммунитета.

Иммунитет

Все слышали, что ультрафиолет проникает в кожу только на доли миллиметра. Так как же он достает до нашего иммунитета? Дело в том, что в коже живут иммунные клетки. Они там тихонько ждут вторжения заразы.

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Если мы порежем себе палец, то к поврежденному месту будут стягиваться специальные ремонтные бригады клеток кожи, которые заживляют порез. Они закрывают дырку, но делают это не мгновенно. Чтобы в открытую дырку внутрь организма не заскочила инфекция, природа снабдила нашу кожу специальными иммунными клетками. Они как пограничники распределены вдоль кожного покрова и следят за нарушителями границы. Если кто появится, то они на него набросятся и вызовут подкрепление, уточнил Г.Сапего.

Ультрафиолет, который вызывает солнечный ожог, шпарит этих внутренних пограничников, но не убивает их. Иммунные клетки в коже остаются слегка оглушенными, поэтому в первую очередь уменьшается иммунитет именно в коже. Если на коже были прыщи, то воспаление подавляется, и кожа становится красивой.

Если бы дело заканчивалось только кожей, то большого вреда от этого не было бы. Но там все хуже.

Дезинформация

Помните, что иммунные клетки-пограничники постоянно остаются на связи со своим командованием? Им это нужно, чтобы по тревоге вызвать подкрепление. И вот в состоянии оглушения они начинают посылать своим командирам дурацкие сообщения. Вся армия иммунитета неправильно понимает эти сообщения и снижает уровень своей боеготовности. Иммунитет просаживается. От этого можно заболеть.

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ВОЗ говорит, что под влиянием солнца может возрасти риск заболевания вирусными, бактериальными и другими инфекциями.

Так что не загорайте на солнце и не светите на себя ультрафиолетовыми лампами. Это вредно для иммунитета. Если решили полечиться, что лучше проконсультируйтесь с врачом, предложил доктор.

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Все по теме:

Здоровье, Иммунитет, Солнце, Ультрафиолет.

Автор:

Телеграф
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