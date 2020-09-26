Скачать
Суббота, 26.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Авиакатастрофа под Чугуевом: появилось фото погибших курсантов
Авиакатастрофа под Чугуевом: появилось фото погибших курсантов
Опубликовано видео с моментом падения самолета Ан-26 под Чугуевом
Опубликовано видео с моментом падения самолета Ан-26 под Чугуевом
Свитолина сегодня сыграет в финале Страсбурга: анонс решающего матча с Рыбакиной
Свитолина сегодня сыграет в финале Страсбурга: анонс решающего матча с Рыбакиной
Леся Никитюк отдыхает в Карпатах: телеведущая продемонстрировала стильные джинсы с бахромой (Фото)
Леся Никитюк в Карпатах: новые фото с Инстаграма

Какой должен быть рацион у пожилых людей - полезные и запретные продукты

Какой должен быть рацион у пожилых людей - полезные и запретные продукты
Обновлено 13:02 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com
Когда стучит 50 лет - это самое время для своего оздоровления и максимального продления жизни. Сегодня перечислим для вас полезные и вредные продукты питания для людей постарше.

Что обязательно должно быть в рационе

Томаты. Помидоры, а также томатные сок, паста богаты природным антиоксидантом ликопином: он защищает кожные покровы от повреждений и замедляет появление морщин.

Свекла. Корнеплод заряжает энергией, активизирует работу мозга, поддерживает здоровье сердечной мышцы. Кроме того, в нем есть особые вещества, расширяющие сосуды и понижающие кровяное давление.

Зелень. Ценный источник кальция, который с возрастом усваивается организмом все хуже, а значит потребность в этом микроэлементе существенно возрастает.

Петрушка

Грибы. После 50-ти женщины сталкиваются с наступлением менопаузы, из-за чего повышаются ломкость и хрупкость костей. Справиться с этой проблемой можно, включив в рацион продукты с высоким содержанием кальция и витамина D - ими богаты грибы.

Фасоль. Содержит растительную клетчатку, с дефицитом которой сталкиваются многие пожилые люди. Регулярное употребление фасоли снижает риск возникновения болезней желудка, сахарного диабета, помогает бороться с "плохим" холестерином.

Орехи пекан. Источник растительных стеролов, ненасыщенных жиров, антиоксидантов флавоноидов - все эти вещества незаменимы для здоровья сердца. Чтобы снизить риск сердечных заболеваний, достаточно каждый день съедать всего парочку этих орешков.

Орехи пекан

Семена подсолнечника. В них много витаминов С, Е, которые подавляют свободные радикалы, замедляют старение, поддерживают молодость и красоту кожи. Главное, не увлекаться и не щелкать их постоянно - можно навредить зубам и деснам.

Яйца. Продукт полезен для здоровья мозга, когнитивных функций. Помимо этого, яйца содержат белок, необходимый для поддержания мышечной массы.

Ученые: Фисташки могут помочь в процессе похудения

Кисломолочные продукты. Тоже предотвращают потерю мышечной массы в пожилом возрасте. Кефир, сыворотка, натуральный йогурт - продукты, которые обязательно должны быть в рационе после 50 лет.

Виноград. В этих ягодах свыше 1600 витаминов, полезных микроэлементов, благотворно влияющих на головной мозг, сердце, сосуды, зрение.

Чернослив. Очень полезен для крепости костей: всего 5-6 сухих или свежих фруктов ежедневно будут полезны для костной массы.

От каких продуктов лучше отказаться

  • Пакетированные соки, смузи

Из-за регулярного потребления фруктовых соков из пакетов вероятность развития заболеваний сердца возрастает в 1,5 раза. В таких напитках нет клетчатки, нормализующей уровень глюкозы в организме, кроме того, они содержат большое количество сахара. Смузи нужно употреблять только домашние: в готовых обычно много соли, подсластителей и прочих усилителей вкуса.

  • Обезжиренные молочные, кисломолочные продукты

Один из самых ценных и доступных источников кальция. Однако без жира и витамина D он практически не усваивается, поэтому нужно отдавать предпочтение цельному молоку и производным от него.

Кисломолочные продукты

  • Кофейные напитки с подсластителями

В сиропах, которые в них добавляются, много искусственных компонентов, повышающих риск развития сахарного диабета, онкологии. Кроме того, из-за избытка сахара чашечка латте, капучино становятся слишком калорийными.

"Хирург без ножа": полезные свойства подорожника

  • Мясные полуфабрикаты

Пожилым людям нужно отказаться от колбас, ветчины, копченостей и прочих продуктов из переработанного мяса. Во-первых, это канцерогены, провоцирующие развитие злокачественных образований в кишечнике. Во-вторых, в них много транс-жиров, пагубно влияющих на сердце, сосуды, органы ЖКТ.

  • Батончики из злаков

Многие ошибочно считают, что это отличный вариант для полезного перекуса. Однако на деле организм получает огромную порцию сахара, сиропа, шоколадной глазури - все это чревато скачком глюкозы в крови.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Продукты, Еда.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Под Харьковом разбился самолет: первые детали и видео
02 Авиакатастрофа под Чугуевом: появилось фото погибших курсантов
03 Выпрыгнули на землю: двум курсантам чудом удалось спастись при крушении самолета в Чугуеве
04 Появился список погибших в авиакатастрофе под Харьковом
05 Авиакатастрофа в Чугуеве: очевидец показал видео с места событий
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Министр обороны назвал предварительную причину карастрофы Ан-26 под Чугуевом
Министр обороны назвал предварительную причину карастрофы Ан-26 под Чугуевом
Поверить невозможно: друзья жертв катастрофы Ан-26 рассказали о погибших и показали новые фото
Поверить невозможно: друзья жертв катастрофы Ан-26 рассказали о погибших и показали новые фото
В Коломые после посещения столовой отравились две сотни человек
В Коломые после посещения столовой отравились две сотни человек
Праздник 26 сентября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Праздник 26 сентября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь