Какой должен быть рацион у пожилых людей - полезные и запретные продукты

Когда стучит 50 лет - это самое время для своего оздоровления и максимального продления жизни. Сегодня перечислим для вас полезные и вредные продукты питания для людей постарше.

Что обязательно должно быть в рационе

Томаты. Помидоры, а также томатные сок, паста богаты природным антиоксидантом ликопином: он защищает кожные покровы от повреждений и замедляет появление морщин.

Свекла. Корнеплод заряжает энергией, активизирует работу мозга, поддерживает здоровье сердечной мышцы. Кроме того, в нем есть особые вещества, расширяющие сосуды и понижающие кровяное давление.

Зелень. Ценный источник кальция, который с возрастом усваивается организмом все хуже, а значит потребность в этом микроэлементе существенно возрастает.

Грибы. После 50-ти женщины сталкиваются с наступлением менопаузы, из-за чего повышаются ломкость и хрупкость костей. Справиться с этой проблемой можно, включив в рацион продукты с высоким содержанием кальция и витамина D - ими богаты грибы.

Фасоль. Содержит растительную клетчатку, с дефицитом которой сталкиваются многие пожилые люди. Регулярное употребление фасоли снижает риск возникновения болезней желудка, сахарного диабета, помогает бороться с "плохим" холестерином.

Орехи пекан. Источник растительных стеролов, ненасыщенных жиров, антиоксидантов флавоноидов - все эти вещества незаменимы для здоровья сердца. Чтобы снизить риск сердечных заболеваний, достаточно каждый день съедать всего парочку этих орешков.

Семена подсолнечника. В них много витаминов С, Е, которые подавляют свободные радикалы, замедляют старение, поддерживают молодость и красоту кожи. Главное, не увлекаться и не щелкать их постоянно - можно навредить зубам и деснам.

Яйца. Продукт полезен для здоровья мозга, когнитивных функций. Помимо этого, яйца содержат белок, необходимый для поддержания мышечной массы.

Кисломолочные продукты. Тоже предотвращают потерю мышечной массы в пожилом возрасте. Кефир, сыворотка, натуральный йогурт - продукты, которые обязательно должны быть в рационе после 50 лет.

Виноград. В этих ягодах свыше 1600 витаминов, полезных микроэлементов, благотворно влияющих на головной мозг, сердце, сосуды, зрение.

Чернослив. Очень полезен для крепости костей: всего 5-6 сухих или свежих фруктов ежедневно будут полезны для костной массы.

От каких продуктов лучше отказаться

Пакетированные соки, смузи

Из-за регулярного потребления фруктовых соков из пакетов вероятность развития заболеваний сердца возрастает в 1,5 раза. В таких напитках нет клетчатки, нормализующей уровень глюкозы в организме, кроме того, они содержат большое количество сахара. Смузи нужно употреблять только домашние: в готовых обычно много соли, подсластителей и прочих усилителей вкуса.

Обезжиренные молочные, кисломолочные продукты

Один из самых ценных и доступных источников кальция. Однако без жира и витамина D он практически не усваивается, поэтому нужно отдавать предпочтение цельному молоку и производным от него.

Кофейные напитки с подсластителями

В сиропах, которые в них добавляются, много искусственных компонентов, повышающих риск развития сахарного диабета, онкологии. Кроме того, из-за избытка сахара чашечка латте, капучино становятся слишком калорийными.

Мясные полуфабрикаты

Пожилым людям нужно отказаться от колбас, ветчины, копченостей и прочих продуктов из переработанного мяса. Во-первых, это канцерогены, провоцирующие развитие злокачественных образований в кишечнике. Во-вторых, в них много транс-жиров, пагубно влияющих на сердце, сосуды, органы ЖКТ.

Батончики из злаков

Многие ошибочно считают, что это отличный вариант для полезного перекуса. Однако на деле организм получает огромную порцию сахара, сиропа, шоколадной глазури - все это чревато скачком глюкозы в крови.