Тренировки, которые замедлят старение и укрепят организм

Если выполнять перечисленные внизу виды тренировок регулярно, то смело можно ожидать улучшения способности клеток перерабатывать кислород в энергию.
Ходьба положительно сказывается на организме человека. Простая прогулка способна замедлить возрастное уменьшение количество клеток гиппокампа - мозговой структуры, ответственной за память и эмоции человека.
Бег связан с меньшим процентом случаев смерти по причине сердечно-сосудистой патологии, например, из-за инсульта или инфаркта. Кроме того, такой тип нагрузки связывают с меньшим риском смерти от рака, неврологических заболеваний, инфекций и прочего.
В процессе плавания активируется работа всех систем организма. Кожа омолаживается, а внутренние органы получают неоспоримую пользу. Плавание подойдет и для тех, кто не занимается активным спортом.
Любые упражнения, где присутствуют прыжки, благотворно влияют на теломеры человека, помогают клеткам бороться с возрастными изменениями. Достаточно прыгать через скакалку или без нее не менее 5 минут ежедневно.
Ранее украинская ведущая Маша Ефросинина поделилась комплексом любимых упражнений.