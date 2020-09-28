Тренировки, которые замедлят старение и укрепят организм

Занятия спортом важны для здоровья организма. Эти знакомые всем упражнения не только укрепят ваш иммунитет, но и смогут существенно замедлить старение организма на долгие годы.

Если выполнять перечисленные внизу виды тренировок регулярно, то смело можно ожидать улучшения способности клеток перерабатывать кислород в энергию.

Ходьба

Ходьба положительно сказывается на организме человека. Простая прогулка способна замедлить возрастное уменьшение количество клеток гиппокампа - мозговой структуры, ответственной за память и эмоции человека.

Бег

Бег связан с меньшим процентом случаев смерти по причине сердечно-сосудистой патологии, например, из-за инсульта или инфаркта. Кроме того, такой тип нагрузки связывают с меньшим риском смерти от рака, неврологических заболеваний, инфекций и прочего.

Плавание

В процессе плавания активируется работа всех систем организма. Кожа омолаживается, а внутренние органы получают неоспоримую пользу. Плавание подойдет и для тех, кто не занимается активным спортом.

Прыжки

Любые упражнения, где присутствуют прыжки, благотворно влияют на теломеры человека, помогают клеткам бороться с возрастными изменениями. Достаточно прыгать через скакалку или без нее не менее 5 минут ежедневно.

Ранее украинская ведущая Маша Ефросинина поделилась комплексом любимых упражнений.