Люди теряют волосы: врачи рассказали об еще одном последствии пандемии коронавируса

Выпадение волос у людей может быть следствием пандемии. При том речь идет не только о людях, у которых подтвердили COVID-19, но и о тех, у кого инфицирование коронавирусом подтверждено не было.

"Врачи наблюдают значительный рост количества пациентов, которые жалуются на аномальную потерю волос. По их мнению, это может быть вызвано стрессом из-за коронавируса", - говорится в материале The New York Times.

Отмечается, что при нормальных условиях люди могут начать терять волосы после пережитого сильного стресса, будь то серьезная болезнь, хирургическое вмешательство либо эмоциональная травма.

В настоящее время, по словам медиков, подобное явление наблюдается и у тех, кто никогда с коронавирусом не сталкивался. И причиной тому возникающий стресс из-за страха заразиться, потерять работу, трудное материальное положение, потеря родного человека или любое другое явление, которое возникло на фоне пандемии.

The New York Times приводит результаты опроса, в котором 1,5 тысяч человек рассказали о симптомах, возникших после выздоровления от COVID-19. Из них 423 человека отметили аномальную потерю волос.

Также издание цитирует доктора Эмму Хатмен-Яски из департамента дерматологии Медицинской школы Икана в Маунт-Синай.

Она лечила от выпадения волос медработников, работавших с инфицированными коронавирусом.

"Дело в стрессе из-за самой ситуации. Они (медработники, - ред.) были далеко от своих родственников и работали сверхурочно", - говорит Хатмен-Яски.

Эксперты говорят, существует два типа выпадения волос, которое вызвала пандемия.

В первом случае речь идет о состоянии, известном под названием telogen effluvium, когда у человека через несколько месяцев после стрессовой ситуации начинает выпадать больше, чем 50-100 волосинок в день. Кроме того, они еще и медленнее отрастеют. Такое состояние может длиться до полугода.

Во втором случае же речь идет о гнездной алопеции, при которой иммунитет начинает атаковать волосяные фолликулы.

Хатмен-Яски говорит, что именно этот вид выпадения волос случался ей чаще всего.

У экспертов нет точного ответа на вопрос, почему стресс провоцирует такую реакцию организма, но она наблюдается как у женщин, так и у мужчин.

Для борьбы с последствиями советуют придерживаться правильного питания, принимать витамины и практиковать техники, направленные на снижение стресса - йогу, массаж или медитацию.

В случаях значительной потери волос, врач может прописать инъекции стероидами.