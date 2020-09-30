Мытье рук спасает от коронавируса: озвучены важные рекомендации

Бывшая врио Министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун напоминает, что несмотря на появляющиеся новые исследования о коронавирусе, не стоит пренебрегать такой противоэпидемической мерой, как мытье рук.

Супрун подчеркивает, что в основном SARS-CoV-2 передается воздушно-капельным путем, а потому соблюдение дистанции и ношение маски в местах большого скопления людей является крайне важной мерой предосторожности.

"Другой возможный путь - инфицирование через поверхности. Тогда вирус от инфицированной поверхности должен попасть на слизистую оболочку другого человека. Для этого достаточно прикоснуться к грязной поверхности с инфицированными каплями и потереть глаза грязными руками. Такой путь передачи случается значительно реже и многие источники указывают, что его официально не задокументировано. Но никто полностью не исключает такой возможности вообще!", - написала Супрун у себя в Фейсбук.

Несмотря на различающиеся и противоречивые выводы исследователей об этом пути инфицирования, бывшая врио главы Минздрава призывает не отказываться от регулярного мытья рук.

"Но еще раз. Если вы прочитали одно исследование или просто его название - не надо спешить делать выводы! Особенно, что мытье рук не требуется", - написала она.

Супрун сообщает, что такая мера кардинально уменьшает риски подхватить другие опасные болезни - кишечные инфекции, вирус гепатита А, респираторные вирусы (как вирус гриппа, риновирусы, вирус парагриппа, а также коронавирусы, например SARS-CoV, который вызывает болезнь SARS.

Также рекомендация мыть руки меняет реальное поведение людей.

"Сложно не согласиться, что все вокруг стали значительно чаще и качественнее это делать", - отметила она.

Супрун добавила, что актуальной остается рекомендация пользоваться санитайзерами, когда нет доступа к воде и мылу.

"Дезинфицировать поверхности нужно. Но это не значит, что надо мыть улицы или пакеты из магазинов, но стоит обращать особое внимание на поверхности, к которым прикасаются очень часто, - протирать поручни в общественном транспорте или, например, ручки дверей в аптеке. То есть те, которых за несколько часов касаются сотни людей. В таком случае гипотетическая передача через поверхности может стать реальной", - отмечает она.

Таким образом, по ее словам, нет причин для отказа от регулярного мытья рук, как и от использования санитайзера после взаимодействия с поверхностями, которые постоянно трогают другие люди.

"Нет причин терять здравый смысл, когда его и так не хватает", - подытожила Супрун.

Как сообщалось ранее, в Украине за прошедшие 24 часа обнаружили более четырех тысяч новых случаев коронавируса.