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Мытье рук спасает от коронавируса: озвучены важные рекомендации

Мытье рук спасает от коронавируса: озвучены важные рекомендации
Обновлено 23:34 Сегодня Телеграф
Бывшая врио Министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун напоминает, что несмотря на появляющиеся новые исследования о коронавирусе, не стоит пренебрегать такой противоэпидемической мерой, как мытье рук.

Супрун подчеркивает, что в основном SARS-CoV-2 передается воздушно-капельным путем, а потому соблюдение дистанции и ношение маски в местах большого скопления людей является крайне важной мерой предосторожности. 

"Другой возможный путь - инфицирование через поверхности. Тогда вирус от инфицированной поверхности должен попасть на слизистую оболочку другого человека. Для этого достаточно прикоснуться к грязной поверхности с инфицированными каплями и потереть глаза грязными руками. Такой путь передачи случается значительно реже и многие источники указывают, что его официально не задокументировано. Но никто полностью не исключает такой возможности вообще!", - написала Супрун у себя в Фейсбук

Несмотря на различающиеся и противоречивые выводы исследователей об этом пути инфицирования, бывшая врио главы Минздрава призывает не отказываться от регулярного мытья рук. 

"Но еще раз. Если вы прочитали одно исследование или просто его название - не надо спешить делать выводы! Особенно, что мытье рук не требуется", - написала она. 

Супрун сообщает, что такая мера кардинально уменьшает риски подхватить другие опасные болезни - кишечные инфекции, вирус гепатита А, респираторные вирусы (как вирус гриппа, риновирусы, вирус парагриппа, а также коронавирусы, например SARS-CoV, который вызывает болезнь SARS. 

Также рекомендация мыть руки меняет реальное поведение людей.

"Сложно не согласиться, что все вокруг стали значительно чаще и качественнее это делать", - отметила она. 

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Супрун добавила, что актуальной остается рекомендация пользоваться санитайзерами, когда нет доступа к воде и мылу. 

"Дезинфицировать поверхности нужно. Но это не значит, что надо мыть улицы или пакеты из магазинов, но стоит обращать особое внимание на поверхности, к которым прикасаются очень часто, - протирать поручни в общественном транспорте или, например, ручки дверей в аптеке. То есть те, которых за несколько часов касаются сотни людей. В таком случае гипотетическая передача через поверхности может стать реальной", - отмечает она. 

Таким образом, по ее словам, нет причин для отказа от регулярного мытья рук, как и от использования санитайзера после взаимодействия с поверхностями, которые постоянно трогают другие люди. 

"Нет причин терять здравый смысл, когда его и так не хватает", - подытожила Супрун. 

Как сообщалось ранее, в Украине за прошедшие 24 часа обнаружили более четырех тысяч новых случаев коронавируса.

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Коронавирус, Ульяна Супрун, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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