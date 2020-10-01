Скачать
Четверг, 01.10.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Без воды с материковой Украины Крым превратится в пустыню, - российский ученый
Без воды с материковой Украины Крым превратится в пустыню, - российский ученый
Итоги 1 октября: Пожары на Луганщине и новое карантинное зонирование
Итоги 1 октября: Пожары на Луганщине и новое карантинное зонирование
Полнолуние в октябре 2020: чего стоит ожидать
Полнолуние в октябре 2020: чего стоит ожидать
Месси и Роналду приедут в Киев: результаты жеребьевки Лиги чемпионов
Месси и Роналду приедут в Киев: результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Апельсины и сладости могут навредить: от каких продуктов лучше отказаться при вирусной инфекции

Апельсины и сладости могут навредить: от каких продуктов лучше отказаться при вирусной инфекции
Обновлено 22:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Во время простудных заболеваний и разгула вирусных инфекций очень важно придерживаться правильного питания. От каких продуктов лучше отказаться, - читайте в нашем материале.

Любое вирусное заболевание требует пересмотра рациона, сообщает Yellmed.ru.

  • Цитрусы и соки из них

Оказывается, употребление лимонов и других цитрусовых фруктов во время простуды и гриппа нежелательно. В цитрусовых много лимонной кислоты, которая усугубляет воспаление слизистой горла, тормозит процесс выздоровления.

  • Газировки, содержащие кофеин

Когда организм борется с вирусами, кофеин способствует обезвоживанию, а сахар мешает работе иммунной системы.

  • Алкоголь

При любой болезни спиртное не к месту: оно выводит жидкость из организма, а при ОРВИ важно поддерживать нормальный баланс влаги. Даже небольшое количество спиртного во время болезни не рекомендуется.

Какой должен быть рацион у пожилых людей - полезные и запретные продукты

  • Сладости

Болеющих тянет на сладенькое: организм стремится получить быструю энергию для борьбы с недугом. Но поддаваться не стоит: сладости подавляют активность иммунной системы.

  • Острая пища

При насморке острые блюда обостряют ситуацию: содержащийся в перце, пикантных заправках капсаицин дополнительно повреждает слизистую носоглотки.

  • Фастфуд

Такая еда "перегружает" иммунную систему, без того утомленную вирусом. Употребляя гамбургеры, пиццу, хот-доги и прочие быстрые "лакомства", больной устраивает иммунитету двойное испытание на прочность. Любые полуфабрикаты тоже оказываются под запретом, как и продукты из категории фастфуда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Питание, Еда, Вирусы.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилась карта боев за Нагорный Карабах: за что воюют Армения и Азербайджан
02 Российскую порноактрису изнасиловали в Геленджике
03 Разбитая техника и десятки убитых: последние новости и видео боев за Нагорный Карабах
04 Война в Нагорном Карабахе: что известно на 1 октября
05 "Голос" и ЕС оконфузились с постами в Facebook по поводу увольнения Фокина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В сети появилась новая смертельная игра для подростков
В сети появилась новая смертельная игра для подростков
Вахтанг Какабидзе пошел в политику и возглавил список партии Саакашвили
Вахтанг Какабидзе пошел в политику и возглавил список партии Саакашвили
Лига чемпионов: результаты жеребьевки групповой стадии
Лига чемпионов: результаты жеребьевки групповой стадии
Скандалы Фреймут с Кухар на &quot;Танцях з зірками&quot;: сделано неожиданное заявление
Скандалы Фреймут с Кухар на "Танцях з зірками": сделано неожиданное заявление
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь