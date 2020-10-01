Апельсины и сладости могут навредить: от каких продуктов лучше отказаться при вирусной инфекции

Во время простудных заболеваний и разгула вирусных инфекций очень важно придерживаться правильного питания. От каких продуктов лучше отказаться, - читайте в нашем материале.

Любое вирусное заболевание требует пересмотра рациона, сообщает Yellmed.ru.

Цитрусы и соки из них

Оказывается, употребление лимонов и других цитрусовых фруктов во время простуды и гриппа нежелательно. В цитрусовых много лимонной кислоты, которая усугубляет воспаление слизистой горла, тормозит процесс выздоровления.

Газировки, содержащие кофеин

Когда организм борется с вирусами, кофеин способствует обезвоживанию, а сахар мешает работе иммунной системы.

Алкоголь

При любой болезни спиртное не к месту: оно выводит жидкость из организма, а при ОРВИ важно поддерживать нормальный баланс влаги. Даже небольшое количество спиртного во время болезни не рекомендуется.

Сладости

Болеющих тянет на сладенькое: организм стремится получить быструю энергию для борьбы с недугом. Но поддаваться не стоит: сладости подавляют активность иммунной системы.

Острая пища

При насморке острые блюда обостряют ситуацию: содержащийся в перце, пикантных заправках капсаицин дополнительно повреждает слизистую носоглотки.

Фастфуд

Такая еда "перегружает" иммунную систему, без того утомленную вирусом. Употребляя гамбургеры, пиццу, хот-доги и прочие быстрые "лакомства", больной устраивает иммунитету двойное испытание на прочность. Любые полуфабрикаты тоже оказываются под запретом, как и продукты из категории фастфуда.