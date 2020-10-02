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Аппетит, как у быка: Беленюк рассказал о самочувствии и лечении Covid-19

Аппетит, как у быка: Беленюк рассказал о самочувствии и лечении Covid-19
11:07 Сегодня Телеграф
«Спортивный» депутат Жан Беленюк продолжает борьбу с коронавирусом

Во всем мире активно «бушует» Covid-19. Украина – не исключение, что не день – «рекорд». Вот, к сожалению, пару дней назад коронавирус подхватил именитый украинский спортсмен и народный депутат Жан Беленюк.

Жан всегда отличается «спортивным» и неуступчивым характером. Всегда «на позитиве», вот и новость о заболевании принял спокойно. В своем Instagram Беленюк рассказал о своем недуге и способах лечения. Главный посыл: «Кто, как не борцы, поборют коронавирус»?

«Настрой – боевой!»: как Беленюк подхватил Covid-19

Настрой – боевой! Ну, во-первых, сдавая тест, я уже на 99% был уверен, что я заболел. Потому как, предполагаю, где я мог его «подцепить». Во-вторых, других объективных причин плохого состояния – я предположить не мог. Около недели назад, я сдавал экспресс-тест, на наличия антител к Covid-19. Он показал негативный результат, и на тот момент я успокоился и подумал, что вся угроза позади. Потому что были некие опасения. Уже когда разъехались с тренировочной базы, мне позвонил тренер и сказал, что нужно сдать тест, так как ребята, которые тренировались со мной вместе – сдали «позитивный» тест.

Утром в понедельник я поехал и сделал тест, который также оказался «позитивным». Я еще сдал КТ (компьютерная томография. – Авт.) и анализ крови. Мои легкие, слава Богу, в полном порядке.

«Не советую»: критика украинской медицины

Не советую сдавать тесты в государственных учреждениях! Я сдал тест в понедельник утром, а получил результаты – во вторник вечером. Слишком много времени прошло.

 
 
 
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«Хочется полежать»: о симптомах и самочувствии

Температура пару дней держалась в районе 37 градусов, небольшая «ломота» в теле, а под вечер – болела голова. Сейчас обоняние у меня не пропало. Аппетит – как у быка! Но сил, действительно, не хватает. Порой хочется полежать.

«Оксиметр – очень важная деталь»: способы лечения Жана

Рекомендации, которые дают специалисты: пить, как можно больше воды, желательно теплой, а то и горячей. Потому как вирус не терпит высокой температуры. Мой постоянный друг – термометр. Причем, лучше ртутный! Электронный термометр показывает некорректно, он занижает температуру. А также у меня есть оксиметр, который показывает, сколько кислорода в крови. Очень важная деталь, чтобы не прозевать воспаления легких.

Когда можно вернуться к активной жизни?

Если человек, не дай Бог, начинает заниматься спортом при Covid-19, то наступает резкое ухудшение. Это отмечают абсолютно все. Почва для занятий спортом, когда у вас подтвердился Covid-19 – наличие негативного теста и консультация с доктором. Никакие ваши локальные дела не стоят вашего здоровья.

 
 
 
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Как известно, председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко также заразился коронавирусом. О своем диагнозе он сообщил вечером 1 октября.

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Коронавирус, Жан Беленюк, Covid-19.

Автор:

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