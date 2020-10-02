Скачать
Пятница, 02.10.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Скандал с Дубинским, бои за Карабах и сожжение российской журналистки: главные итоги дня 2 октября
Скандал с Дубинским, бои за Карабах и сожжение российской журналистки: главные итоги дня 2 октября
Зеленский четко очертил позицию Украины относительно войны между Арменией и Азербайджаном
Зеленский четко очертил позицию Украины относительно войны между Арменией и Азербайджаном
Ткач и Дзидзьо возвращаются на паркет шоу "Танці с зірками-2020"
Ткач и Дзидзьо возвращаются на паркет шоу "Танці с зірками-2020"
Бигус выдал сюжет о причастности Дубинского к созданию фейка о "проститутках Майдана": что ответил нардеп
Бигус выдал сюжет о причастности Дубинского к созданию фейка о "проститутках Майдана": что ответил нардеп

Уснете как младенец: 5 напитка, которые помогут скорее заснуть

Уснете как младенец: 5 напитка, которые помогут скорее заснуть
22:56 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Примерно за час до сна можно выпить вкусный и полезный "сонный" напиток, который поможет быстрее уснуть и избавит от бессонницы.

Мы подготовили для вас список из пяти лучших напитков, которые способны естественным образом вернуть вам здоровый сон.

  • Чай из ромашки

Пользу этого напитка трудно переоценить - он помогает бороться с воспалениями, облегчает симптомы простуды, улучшает цвет кожи и нормализует здоровый сон.

  • Теплое молоко

Именно теплым молочком успокаивают малышей, помогая им подготовиться ко сну. Подобный эффект распространяется и на взрослых: в напитке есть особое вещество триптофан - попадая в организм, оно преобразуется в гормон сна мелатонин.

Зверский аппетит: 4 способа подавить чрезмерную тягу к еде

  • Кефир и мед

Нежирный кефир вместе с ложечкой меда - это не только польза для желудка и кишечника. Такой напиток стабилизирует работу нервной системы.

  • Вишневый сок

Спасибо тому же триптофану! Ученые доказали, что ежедневное употребление двух чашек вишневого сока в течение 14 дней подряд, способствует увеличению продолжительности сна на 84 минуты.

  • Миндальное молоко

Считается, что миндаль способствует улучшению сна. Работает это так: сочетание белка и магния в орешках помогает снизить уровень сахара в крови и ускорить засыпание. Поэтому прежде чем лечь в постель, за полчаса до сна перекусите горсткой миндаля с теплым молоком или же приготовьте миндальное молоко.

Ранее Телеграф писал о том, какие продукты питания хорошо влияют на качество сна.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Сон, Напитки, Бессонница.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Азербайджан нанес "хирургический" удар по мосту между Арменией и Нагорным Карабахом (Видео)
02 Появилось подробное сравнение военной мощи Армении и Азербайджана
03 Курсант, которого не допустили к роковому полету на Ан-26, нарушил молчание
04 Война за Нагорный Карабах: появилась карта боев 1 октября
05 Уничтожение вертолета и захват стратегических высот: свежие данные о войне в Нагорном Карабахе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинским полярникам впервые за 20 лет повысили зарплату: кого набирают на станцию &quot;Академик Вернадский&quot;
Украинским полярникам впервые за 20 лет повысили зарплату: кого набирают на станцию "Академик Вернадский"
Осенние каникулы в школах могут начаться значительно раньше: к чему готовиться
Осенние каникулы в школах могут начаться значительно раньше: к чему готовиться
В Украине прогнозируют теплую, но влажную погоду
В Украине прогнозируют теплую, но влажную погоду
Скончался близкий друг Аллы Пугачевой - композитор Александр Кальянов
Скончался близкий друг Аллы Пугачевой - композитор Александр Кальянов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь