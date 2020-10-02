Уснете как младенец: 5 напитка, которые помогут скорее заснуть

Примерно за час до сна можно выпить вкусный и полезный "сонный" напиток, который поможет быстрее уснуть и избавит от бессонницы.

Мы подготовили для вас список из пяти лучших напитков, которые способны естественным образом вернуть вам здоровый сон.

Чай из ромашки

Пользу этого напитка трудно переоценить - он помогает бороться с воспалениями, облегчает симптомы простуды, улучшает цвет кожи и нормализует здоровый сон.

Теплое молоко

Именно теплым молочком успокаивают малышей, помогая им подготовиться ко сну. Подобный эффект распространяется и на взрослых: в напитке есть особое вещество триптофан - попадая в организм, оно преобразуется в гормон сна мелатонин.

Кефир и мед

Нежирный кефир вместе с ложечкой меда - это не только польза для желудка и кишечника. Такой напиток стабилизирует работу нервной системы.

Вишневый сок

Спасибо тому же триптофану! Ученые доказали, что ежедневное употребление двух чашек вишневого сока в течение 14 дней подряд, способствует увеличению продолжительности сна на 84 минуты.

Миндальное молоко

Считается, что миндаль способствует улучшению сна. Работает это так: сочетание белка и магния в орешках помогает снизить уровень сахара в крови и ускорить засыпание. Поэтому прежде чем лечь в постель, за полчаса до сна перекусите горсткой миндаля с теплым молоком или же приготовьте миндальное молоко.

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