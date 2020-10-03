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Перебрали с алкоголем: эффективные способы избавиться от похмелья

Перебрали с алкоголем: эффективные способы избавиться от похмелья
21:36 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Понятно, что лучшее средство от похмелья - не пить вовсе. Или употреблять в меру. Но это золотое правило часто почему-то забывается.

Одним из наиболее эффективных приемов в борьбе с похмельным синдромом врачи называют употребление обычной питьевой негазированной воды. Чем больше человек выпьет чистой воды, тем легче ему будет избавиться от содержимого желудка, так как большое количество жидкости вызывает рвотный рефлекс, что будет способствовать скорейшему выведению токсинов.

Сон. Обычное похмелье проходит за 24 часа. Их надо просто пережить. Удобнее всего это делать во сне.

Специалисты рекомендуют приготовить овсяную кашу, в которую нужно добавить ложку меда, несколько граммов кураги и миндаля. Это поможет восстановить баланс калия и магния, а также поднять уровень глюкозы.

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Традиционные крепкие кофе и чай могут ухудшить состояние похмелья, вызвав осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Поэтому употреблять в состоянии похмелья стимулирующие напитки категорически запрещено. В этом случае лучше выпить фруктовый сок и бульон. Это не универсальное лечение, но такое жидкое питание помогает облегчить неприятные симптомы, а фруктоза из сока даёт энергию.

Прогуляйтесь. Хотя бы по дому. Движение помогает отвлечься, а на свежем воздухе легче выводить из крови продукты распада с дыханием.

Ранее "Телеграф" писал о том, как предотвратить похмелья.

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Алкоголь, Похмелье.

Автор:

Телеграф
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