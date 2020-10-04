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Как распознать психическое заболевание: названы основные симптомы

Как распознать психическое заболевание: названы основные симптомы
Обновлено 12:17 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В то время как большинство пожилых людей имеют хорошее психическое здоровье, многие пожилые люди подвергаются риску развития психических, неврологических расстройств или проблем, обусловленных употреблением психоактивных веществ. Ульяна Супрун акцентирует внимание на проблемах ментального здоровья у пожилых людей.

На своей официальной странице в Facebook Ульяна Супрун напомнила о том, что за данными ВОЗ каждый пятый человек старше 60 лет сталкивается с психическими или неврологическими расстройствами. Люди старшего возраста могут испытывать психологические проблемы, связанные со снижением подвижности, хроническими болями, слабостью. Кроме того, они чаще сталкиваются с такими случаями, как тяжелая утрата или снижение социального статуса после выхода на пенсию.

Супрун подчеркивает, что с возрастом человек все меньше обращается за медицинской помощью, особенно когда речь идет о ментальном здоровье. Придя к врачу, пациент вероятнее всего будет рассказывать о своих физических проблемах, чем о симптомах, связанных с ментальным здоровьем.

"Отчасти это связано со стигмой, однако еще один важный фактор - низкая осведомленность о ментальное здоровье. Кто-то просто не замечает проблем или не может объяснить, что он или она чувствует", - пишет Ульяна Супрун.

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Люди пожилого возраста, которые имеют ментальные проблемы со здоровьем, могут игнорировать имеющиеся нарушения, либо не осознавать их, поэтому очень важно быть внимательным к своим близким. Супрун навела несколько факторов, которые могут указывать на проблемы ментального здоровья людей почтенного возраста:

  • Заметное изменение аппетита, уровня энергии и/или настроения;

  • Чувство эмоционального уныния или трудности с переживанием положительных эмоций;

  • Проблемы со сном, или трудности с засыпанием;

  • Постоянные мысли о безнадежности, грусть или мысли о самоубийстве;

  • Чувство раздражения, беспокойства или проблемы с концентрацией;

  • Повышенное чувство стресса или беспокойства;

  • Кратковременная/недавняя потеря памяти и другие маркеры, которые не стоит оставлять без внимания.

Супрун советует не стесняться обращаться за помощью, если ваш близкий человек переживает любые из вышеперечисленных симптомов.

Ранее "Телеграф" писал о том, по каким главным признакам можно определить психическое заболевание у ребенка.

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Психика, Расстройства, Ульяна Супрун.

Автор:

Телеграф
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