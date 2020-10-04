Как распознать психическое заболевание: названы основные симптомы

На своей официальной странице в Facebook Ульяна Супрун напомнила о том, что за данными ВОЗ каждый пятый человек старше 60 лет сталкивается с психическими или неврологическими расстройствами. Люди старшего возраста могут испытывать психологические проблемы, связанные со снижением подвижности, хроническими болями, слабостью. Кроме того, они чаще сталкиваются с такими случаями, как тяжелая утрата или снижение социального статуса после выхода на пенсию.
Супрун подчеркивает, что с возрастом человек все меньше обращается за медицинской помощью, особенно когда речь идет о ментальном здоровье. Придя к врачу, пациент вероятнее всего будет рассказывать о своих физических проблемах, чем о симптомах, связанных с ментальным здоровьем.
"Отчасти это связано со стигмой, однако еще один важный фактор - низкая осведомленность о ментальное здоровье. Кто-то просто не замечает проблем или не может объяснить, что он или она чувствует", - пишет Ульяна Супрун.
Люди пожилого возраста, которые имеют ментальные проблемы со здоровьем, могут игнорировать имеющиеся нарушения, либо не осознавать их, поэтому очень важно быть внимательным к своим близким. Супрун навела несколько факторов, которые могут указывать на проблемы ментального здоровья людей почтенного возраста:
Заметное изменение аппетита, уровня энергии и/или настроения;
Чувство эмоционального уныния или трудности с переживанием положительных эмоций;
Проблемы со сном, или трудности с засыпанием;
Постоянные мысли о безнадежности, грусть или мысли о самоубийстве;
Чувство раздражения, беспокойства или проблемы с концентрацией;
Повышенное чувство стресса или беспокойства;
Кратковременная/недавняя потеря памяти и другие маркеры, которые не стоит оставлять без внимания.
Супрун советует не стесняться обращаться за помощью, если ваш близкий человек переживает любые из вышеперечисленных симптомов.
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