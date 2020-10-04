Инфекционист назвал главные ошибки пациентов с коронавирусом

Врач-инфекционист Евген Дубровский, работающий в киевской больнице №4, указал на типичные ошибки, которые совершают пациенты, получившие диагноз COVID-19.

"Мир содрогнулся от нового респираторного заболевания. Что бы там ни говорили, но одно стало ясно очень быстро - никто, ни одна страна не была готова к таким вызовам", - рассказал Дубровский изданию "Волынь Online".

Врач отмечает, что миру повезло, так как вирус оказался не настолько смертоносным, как его изначально показывали.

Но несмотря на это и на горький опыт в борьбе с вирусом, люди продолжают совершать ошибки. К сожалению, люди в основном дезориентированы и растеряны в теме COVID-19, когда дело доходит до них самих.

В связи с этим, врач рассказал чего не стоит делать тем, кто подхватил коронавирус.

1. Первой и главной ошибкой врач называет панику.

Несмотря на то, что это звучит весьма банально, но именно паника является самым страшным и наиболее опасным фактором, приводящим к непредвиденным последствиям.

И это не учитывая разрушительное действие стресса на иммунную систему. Паника и страх подталкивают людей к неправильным и ненужным действиям.

2. Прием мощных антибиотиков на ранних стадиях болезни

Врач в очередной раз напоминает, что антибиотики на вирусы не действуют.

"Какой смысл принимать их на первых днях болезни? Скажете для профилактики? Это огромная ошибка", - отметил он, подчеркнув, что сотни пациентов поступают в стационары с пневмониями уже на 6-8 сутках после пропитого курса антибиотиков.

Дубровский подчеркнул, что принятие антибиотиков приводит лишь к антибиотикорезистентности и лишнему отравлению организма. Также он отметил, что в протоколах лечения COVID-19 четко прописан запрет на использование антибиотиков для лечения неусложненных форм болезни.

"Для назначения антибактериальных средств есть показания: характерные перемены в анализах, рентгенологическая картина, клиническая картина и другие нюансы, - говорит он.

3. Массовое тестирование всех контактных

"Постоянно слышу, что люди бегут в лаборатории сдавать мазок ПЦР на ковид, когда у них на работе или в окружении кто-то заболел. Зачем?", - сказал врач, напомнив, что инкубационный период у болезни не менее 5 суток (в среднем 7-10, максимум 14), а следовательно нет смысла сразу бежать делать тест.

Дубровский отмечает, что если человек заболеет, он это почувствует.

"Бессимптомные формы - казус, который подлежит серьезному разбору и анализу: действительно ли эти люди больны и заразны?". - говорит он.

Врач отмечает, что даже при легкой и незаметной форме будут жалобы, как минимум, на слабость, усталость, небольшую лихорадку. Могут также быть случаи, когда у человека пропадает вкус или нюх.

"Пустое, лишнее обследование просто заберет ваше время и деньги", - сказал Дубровский.

4. Сразу бежать в стационар

"По-человечески понятно, что когда у человека нет нормального опытного семейного врача, то будет паника и тревога. Надо с кем-то поговорить, узнать, что делать и получить рекомендации", - сказал он, добавив, что хотя врачи в стационарах с ног валятся от усталости, но подобную помощь все же предоставляют.

Врач отмечает, что если у человека после осмотра не наблюдается опасных симптомов, то ему стоит лечиться дома, ведь в большей части случаев COVID-19 переносится в легкой форме.

"Оставьте кислородные палаты для тяжелобольных, уважайте тех, кому помощь действительно нужна и тех, кто ее предоставляет", - подчеркнул Дубровский.

5. Опасная беспечность

Это касается людей из группы высокого риска по сопутствующих болезнях.

"Постоянно вижу трагические случаи, когда человек неделю или две просто горит от 40-градусной лихорадки дома, принимает бешенные дозы жаропонижающих, а после попадает в стационар в чрезвычайно тяжелом состоянии", - отметил он.

Этим людям он рекомендует не тратить время и обращаться к врачам.

6. Противовирусные

Дубровский заявляет, что препараты типа Амизона, Гропринозина, Амиксина и других лишь поддерживают и стимулируют работу иммунной системы. Тем не менее, он отмечает, что COVID-19 - необычное заболевание.

"Коронавирус сам по себе не причиняет разрушительного действия на ткани и клетки. Беда случается, когда организм неадекватно отвечает на чужеродный агент. При дисбалансе иммунной системы происходит "неправильный" ответ. И клетки иммунитета, уничтожая вирус, наносят существенное повреждение собственным тканям", - отметил он.

Поэтому, по его словам, противовирусные сейчас являются табу, так как они делают иммунитет еще более агрессивным. И хоть для кого-то это может не быть заметным, но для других это может стать причиной каскадной патологической реакции.

7. Компьютерная томография

"Чтобы не вдаваться в сложные патофизиологические тонкости, надо понимать одну простую вещь: то, что мы видим на компьютерной томографии в виде матовых стеклышек - это не та пневмония, которую мы боимся и при которой должны быть задействованы антибиотики. Что это за матовые стекла - подробно описано и уже опубликовано в многочисленных работах. На такую условную "пневмонию" антибиотики не действуют", - заявил он.

По его словам, КТ является высокоточным ценным методом, который в контексте COVID-19 часто используется неправильно.

Как альтернативу, врач предлагает обычный рентген на 6-7 сутки.

"Он покажет четко, есть бактериальная пневмония. Тогда сразу можно принимать решение о назначении антибиотиков. И проверить затем контрольным снимком об эффективности", - подытожил врач.

Конечно этот список не является полным. Поэтому врач рекомендует быть умными, образованными и спокойными, ведь паника и неадекватность никому еще не помогали.