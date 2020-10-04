Коронавирус зимой может распространяться быстрее: советы врача, как уберечь себя

В связи с ростом числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине и с наступлением холодных месяцев, - мы обязаны соблюдать все предписанные рекомендации врачей, которые борются с пандемией во всем мире.

Помните, в марте, когда большинство из нас думали, что коронавирус останется не чем иным, как всего лишь воспоминанием, которое и вовсе забудется летом? Но реальность такова, что инфекция продолжает поражать почти все аспекты нашей жизни. Поэтому сейчас как никогда важно оставаться как можно более здоровым - как физически, так и морально - и защищать себя и своих близких от болезни следующей зимой.

Как объясняет английский доктор Ранджа Сингха в издании Mirror, вирусы с большей вероятностью могут выживать вне тела при более низких температурах. Научная консультативная группа Великобритании по чрезвычайным ситуациям (SAGE) заявляет, что 4°C является оптимальной температурой для коронавируса.

Доктор также рассказал, что сейчас действительно есть некоторая схожесть между симптомами Covid и менее серьезными заболеваниями, такими как простуда и грипп.

Признаки, которые довольно уникальны для Covid-19 - это потеря вкуса или запаха (но это случается не со всеми). Повышенная температура, кашель и изменение обоняния или вкуса по-прежнему являются симптомами, на которые следует обращать внимание. Общий совет тот же - если вы заболели, изолируйтесь и пройдите тестирование.

В любом случае Сингха советует просто быть бдительным и обращаться за медицинской помощью, если дела идут плохо или протекание болезни становится все хуже. Он добавил: "Не думайте, что все - корона!" потому что паника по поводу каждого симптома может вызвать ненужный стресс".

Нам по-прежнему нужно уделять особое внимание гигиене рук: "Мы стали больше осознавать это, что, вероятно, станет особо важным ритуалом зимой".

"Важно регулярно мыть руки с мылом или использовать спиртовой гель", - сказал доктор Ранджа. Социальное дистанцирование и ношение масок также повышают нашу безопасность.

Есть несколько простых способов сохранить здоровье и укрепить иммунную систему. Эти советы применимы круглый год, в том числе зимой. Доктор Ранджа рекомендует:

обращайте внимание на то, чтобы есть как можно более здоровую пищу, потому что получение достаточного количества необходимых витаминов и микроэлементов помогает вашему телу в целом оставаться здоровым.

постарайтесь получить как можно больше физических нагрузок, потому что это улучшает ваше психическое и физическое здоровье.

сон. Мы часто игнорируем, насколько это важно, но качественный сон оказывает долгосрочное влияние на наше физическое здоровье, улучшает наше психическое благополучие и помогает поддерживать иммунную систему.

Что есть и пить?

К сожалению, чудодейственных продуктов для предотвращения болезни не существует, но есть полезные приемы, которые мы должны делать. Один из них - пить много воды.

Также рекомендуется получать как можно больше витамина D, потому что с холодами мы обычно проводим больше времени в закрытых помещениях.

Зима еще более снижает наши шансы на получение естественного солнечного света, и, хотя витамин D можно найти в небольших количествах в жирной рыбе, яйцах и грибах, также рекомендуется принимать био-добавки.