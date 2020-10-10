Украина перейдет на зимнее время: как подготовить свой организм

В последнюю неделю октября Украина традиционно перейдет на зимнее время.

В этом году перевод стрелок на час назад состоится в ночь с 24 на 25 октября. Благодаря этому украинцы смогут поспать на час дольше.

Однако перевод стрелок повлияет не только на график дня, но и также негативно скажется на здоровье.

Несмотря на сдвиг режима всего лишь на один час, это приводит к ослаблению иммунитета, проблемам со сном, быстрой утомляемости, раздражительности и снижению концентрации.

Даже молодому организму потребуется не менее недели, чтобы адаптироваться к новому режиму, детям и пожилым людям нужно и того больше.

Чтобы негативные последствия не так сильно сказывались на организме, следует предпринять некоторые меры:

ежедневно ложитесь на 15 минут ранее, это подготовит организм к грядущим переменам;

чтобы облегчит засыпание, снизьте количество потребления или откажитесь от тонизирующих напитков во второй половине дня. Тем самым уснуть станет проще;

стоит также сократить время, проведенное в компании гаджетов. Это снизит общую нагрузку на центральную нервную систему;

следите за режимом питания, врачи советуют ограничить число тяжелых и вредных продуктов перед сном. Как известно, они могут приводить к бессоннице;

утро стоит начать с контрастного душа. Процесс пробуждения станет проще;

осень - сложное время для организма, так что поддержать его витаминами явно не помешает;

травяные чаи, медитация и дыхательные упражнения снизят уровень стресса, что будет полезно для нервной системы в преддверии грядущей зимы и связанных с нею новых нагрузок.

Стоит отметить, что переход на зимнее время обычно происходит не так сложно, как на летнее. Большую часть проблем доставит не сам перевод стрелок, а уменьшение длины светового дня, именно потому важно сохранить позитивный настрой и не позволять стрессу одержать верх.

9 октября 2020 года, советник президента Руслан Стефанчук зарегистрировал законопроект, которым будет установлено и закреплено единое киевское время и страна откажется от сезонных переводов времени.