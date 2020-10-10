Украина перейдет на зимнее время: как подготовить свой организм

В этом году перевод стрелок на час назад состоится в ночь с 24 на 25 октября. Благодаря этому украинцы смогут поспать на час дольше.
Однако перевод стрелок повлияет не только на график дня, но и также негативно скажется на здоровье.
Несмотря на сдвиг режима всего лишь на один час, это приводит к ослаблению иммунитета, проблемам со сном, быстрой утомляемости, раздражительности и снижению концентрации.
Даже молодому организму потребуется не менее недели, чтобы адаптироваться к новому режиму, детям и пожилым людям нужно и того больше.
Чтобы негативные последствия не так сильно сказывались на организме, следует предпринять некоторые меры:
Стоит отметить, что переход на зимнее время обычно происходит не так сложно, как на летнее. Большую часть проблем доставит не сам перевод стрелок, а уменьшение длины светового дня, именно потому важно сохранить позитивный настрой и не позволять стрессу одержать верх.
9 октября 2020 года, советник президента Руслан Стефанчук зарегистрировал законопроект, которым будет установлено и закреплено единое киевское время и страна откажется от сезонных переводов времени.