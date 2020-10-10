Скачать
Суббота, 10.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Путин отвлекся: названа причина нового витка войны Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах
Путин отвлекся: названа причина нового витка войны Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах
Тихановская впервые за четыре месяца созвонилась с мужем: трогательное видео
Тихановская впервые за четыре месяца созвонилась с мужем: трогательное видео
Тоня Матвиенко трогательным фото поздравила маму с днем рождения
Тоня Матвиенко трогательным фото поздравила маму с днем рождения
Украина - Германия: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Украина - Германия: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Украина перейдет на зимнее время: как подготовить свой организм

Украина перейдет на зимнее время: как подготовить свой организм
Обновлено 20:24 Сегодня Телеграф Meteoprog.ua Фото: pixabay
В последнюю неделю октября Украина традиционно перейдет на зимнее время.

В этом году перевод стрелок на час назад состоится в ночь с 24 на 25 октября. Благодаря этому украинцы смогут поспать на час дольше. 

Однако перевод стрелок повлияет не только на график дня, но и также негативно скажется на здоровье. 

Несмотря на сдвиг режима всего лишь на один час, это приводит к ослаблению иммунитета, проблемам со сном, быстрой утомляемости, раздражительности и снижению концентрации. 

Даже молодому организму потребуется не менее недели, чтобы адаптироваться к новому режиму, детям и пожилым людям нужно и того больше. 

Чтобы негативные последствия не так сильно сказывались на организме, следует предпринять некоторые меры:

  • ежедневно ложитесь на 15 минут ранее, это подготовит организм к грядущим переменам;
  • чтобы облегчит засыпание, снизьте количество потребления или откажитесь от тонизирующих напитков во второй половине дня. Тем самым уснуть станет проще;
  • стоит также сократить время, проведенное в компании гаджетов. Это снизит общую нагрузку на центральную нервную систему; 
  • следите за режимом питания, врачи советуют ограничить число тяжелых и вредных продуктов перед сном. Как известно, они могут приводить к бессоннице; 
  • утро стоит начать с контрастного душа. Процесс пробуждения станет проще;
  • осень - сложное время для организма, так что поддержать его витаминами явно не помешает;
  • травяные чаи, медитация и дыхательные упражнения снизят уровень стресса, что будет полезно для нервной системы в преддверии грядущей зимы и связанных с нею новых нагрузок.  

Стоит отметить, что переход на зимнее время обычно происходит не так сложно, как на летнее. Большую часть проблем доставит не сам перевод стрелок, а уменьшение длины светового дня, именно потому важно сохранить позитивный настрой и не позволять стрессу одержать верх. 

9 октября 2020 года, советник президента Руслан Стефанчук зарегистрировал законопроект, которым будет установлено и закреплено единое киевское время и страна откажется от сезонных переводов времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Украина, Зимнее время, Перевод часов.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Три сценария для Карабаха: чем закончится очередной виток войны между Арменией и Азербайджаном
02 В Днепре нашли застреленным врача больницы Мечникова: детали и фото с места происшествия
03 Наступила зеркальная дата 10.10.2020: что нужно успеть сделать в этот день
04 Запасайтесь наличными: банкоматы и терминалы «ПриватБанка» временно прекратят работу
05 Покровская родительская суббота: что нельзя делать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
С погодой повезет не всем: где ожидать дождей в выходные 10 и 11 октября
С погодой повезет не всем: где ожидать дождей в выходные 10 и 11 октября
Во Львове умер известный украинский поэт и драматург Николай Петренко
Во Львове умер известный украинский поэт и драматург Николай Петренко
Визит Лукашенко в СИЗО – часть сделки с Путиным: в Москве раскрыли детали
Визит Лукашенко в СИЗО – часть сделки с Путиным: в Москве раскрыли детали
Звезда &quot;Интернов&quot; попал в больницу с сильными головными болями
Звезда "Интернов" попал в больницу с сильными головными болями
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь