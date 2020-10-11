"Проходит через маску": Божена Рынска встревожила откровением про "мутировавший" коронавирус

По словам женщины, новый штамм COVID-19 более стойкий, чем был в начале пандемии.

Российский блогер и журналист Божена Рынска сообщила, что заболела "перемутировавшим" коронавирусом COVID-19.

Рассказом о симптомах Рынска поделилась в Facebook.

"Ковид нынешний это не то, что ковид мартовский. Это перемутировавший вирус. Нынешний вирус более контагиозный. Он крайне летуч", - написала она.

Блогер также считает, что нынешний вирус проникает через маску.

"За ручку тренажёра взяться, а потом лицо потрогать. Я сама утратила бдительность - зашла поела в ресторан, хотя там было много народа, и официант был в маске. Но нынешний штамм проходит через маску. В альфа банке я была - а там два банкомата рядом, и пожилой чувак без маски стоял. Машину я заправляла. Была у косметолога, но там режим повышенной стерильности. В фитнесе вообще два человека было - я и тренер в маске. Поэтому - где угодно", - написала она.

В другом своем посте она поделилась прогнозом своего врача о ходе болезни.

"Восстанавливаться я буду минимум месяц. Минимум. Как я удачно абонемент на месяц в фитнесс купила. Нагрузок весь месяц никаких нельзя", - посетовала Рынска.

Божена Рынска - российская журналистка, обозреватель, блогер и писательница. Работала на издания "Известия", "CQ" и "Газета.ru"

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на утро 11 октября зафиксировано более 261 тысячи случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.

По словам бывшего главного санврача Украины, производство тестов не было налажено государством и волонтерами в полной мере, оборудование и расходники часто не подходят, и в целом на этом направлении "полный бардак".

Врачи утверждают, что даже после выздоровления, симптомы COVID-19 остаются с пациентами.