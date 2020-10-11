ТОП-5 осенних напитков для крепкого иммунитета

Осеннее похолодание помогут встретить во всеоружии напитки для укрепления иммунитета. Пользуйтесь простыми и действенными рецептами и сохраняйте отличное настроение каждый день!

С приходом осени риск переохладиться и заболеть возрастает. Чтобы подавить болезнь при первых симптомах, можно обойтись и без лекарств, главное вовремя начать "лечиться" полезными напитками от простуды.

Имбирный чай

Имбирный час не только укрепит иммунитет осенью, но и повысит вашу работоспособность в холодные дни.

Для приготовления напитка нужно смешать в заварничке 1 стакан горячей годы, 1 ст. ложку меда, 1 ст. ложку лимонного сока и пол ч. ложки измельченного корня имбиря. Также в напиток можно добавить сухие листья мяты или щепочку корицы.

Чай с медом и лимоном

Если вы чувствуете, что простудились, сделайте себе черный или зеленый чай, положите в него несколько долек лимона и 1 ч. л. меда. Важно добавлять эти ингредиенты в теплый напиток, а не в кипяток, чтобы сохранить их полезные свойства.

Тыквенный сок

Помогает справляться с простудными заболеваниями, а еще успокаивает нервную систему и улучшает сон. В тыкве много витамина С, она помогает очистить организм от токсинов и снижет холестерин.

Томатный сок

Напиток помогает подавить воспалительные процессы в организме, поддержать иммунитет в период простуд и гриппа. Желательно выпивать по стакану сока ежедневно в течение 2-3- недель.

Овощной фреш (свекла, морковь и сельдерей)

Такой фреш устраняет усталость, помогает вывести из организма вредные вещества, предотвращает старение органов. Можете пить его и во время, и после болезни, чтобы быстрее восстановиться.

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