Скачать
Воскресенье, 11.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Баку обвинил Ереван в новых обстрелах: что сейчас происходит в Нагорном Карабахе
Баку обвинил Ереван в новых обстрелах: что сейчас происходит в Нагорном Карабахе
Военный эксперт привел сценарии войны за Карабах и нашел параллели с Украиной
Военный эксперт привел сценарии войны за Карабах и нашел параллели с Украиной
Надаль разгромил Джоковича на пути к 13-му титулу на Ролан Гаррос (видео)
Надаль разгромил Джоковича на пути к 13-му титулу на Ролан Гаррос (видео)
"Я пожертвую $1 млн": Ким Кардашьян призвала помочь Нагорному Карабаху (Видео)
"Я пожертвую $1 млн": Ким Кардашьян призвала помочь Нагорному Карабаху (Видео)

ТОП-5 осенних напитков для крепкого иммунитета

ТОП-5 осенних напитков для крепкого иммунитета
15:53 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Осеннее похолодание помогут встретить во всеоружии напитки для укрепления иммунитета. Пользуйтесь простыми и действенными рецептами и сохраняйте отличное настроение каждый день!

С приходом осени риск переохладиться и заболеть возрастает. Чтобы подавить болезнь при первых симптомах, можно обойтись и без лекарств, главное вовремя начать "лечиться" полезными напитками от простуды.

  • Имбирный чай

Имбирный час не только укрепит иммунитет осенью, но и повысит вашу работоспособность в холодные дни.

Для приготовления напитка нужно смешать в заварничке 1 стакан горячей годы, 1 ст. ложку меда, 1 ст. ложку лимонного сока и пол ч. ложки измельченного корня имбиря. Также в напиток можно добавить сухие листья мяты или щепочку корицы.

Имбирный чай

  • Чай с медом и лимоном

Если вы чувствуете, что простудились, сделайте себе черный или зеленый чай, положите в него несколько долек лимона и 1 ч. л. меда. Важно добавлять эти ингредиенты в теплый напиток, а не в кипяток, чтобы сохранить их полезные свойства.

Чай с медом и лимоном

  • Тыквенный сок

Помогает справляться с простудными заболеваниями, а еще успокаивает нервную систему и улучшает сон. В тыкве много витамина С, она помогает очистить организм от токсинов и снижет холестерин.

Тыквенный сок

Украина перейдет на зимнее время: как подготовить свой организм

  • Томатный сок

Напиток помогает подавить воспалительные процессы в организме, поддержать иммунитет в период простуд и гриппа. Желательно выпивать по стакану сока ежедневно в течение 2-3- недель.

Томатный сок

  • Овощной фреш (свекла, морковь и сельдерей)

Такой фреш устраняет усталость, помогает вывести из организма вредные вещества, предотвращает старение органов. Можете пить его и во время, и после болезни, чтобы быстрее восстановиться.

Овощной фреш

Ранее "Телеграф" писал о том, какие напитки избавят от бессонницы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Иммунитет, Напитки.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На Донбассе все же пройдут местные выборы: кого не будут избирать
02 "Нужно учиться жить с этим": врач открыла, в каком состоянии остаются выздоровевшие от COVID-19
03 Во Франции столкнулись два самолета, никто не выжил (Видео)
04 Серьезные проблемы с сосудами и пневмония: украинка рассказала о разрушительных последствиях коронавируса
05 Вакарчука в Раде заменит "киборг" с позывным "Богема"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Протесты в Беларуси: силовики избили демонстрантов в Минске (Видео)
Протесты в Беларуси: силовики избили демонстрантов в Минске (Видео)
Марш гордости: в Минск стягивают бронетехнику
Марш гордости: в Минск стягивают бронетехнику
Визит Лукашенко в СИЗО – часть сделки с Путиным: в Москве раскрыли детали
Визит Лукашенко в СИЗО – часть сделки с Путиным: в Москве раскрыли детали
Праздник 11 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Праздник 11 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь