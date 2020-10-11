Лучшее время для старта: спортсменка подсказала, как сохранить здоровье и рассудок в пандемию COVID-19

Британская легкоатлетка и Пола Редклифф дала несколько советов по тому, как сохранить здравый рассудок во времена пандемии.

Несмотря на ухудшающуюся погоду, Редклифф считает, что осень - лучшая пора для того, чтобы начать бегать.

"Многие начинают заниматься бегом из-за его пользы для физического состояния. Однако он также полезен и для психического здоровья. Он помогает держать себя в форме, когда мир перевернулся с ног на голову", - рассказала 46-летняя бегунья изданию Mirror.

Она также дала несколько советов тем, кто только решился заняться бегом:

Увеличивайте нагрузку постепенно

Если вы в первый же день пробежите несколько километров, то скорее всего вам более не захочется возвращаться к этому занятию.

Пробегите минуту, минуту пройдите шагом. Повторите. Посмотрите на что способно ваше тело.

Не забывайте о разогреве

"Я выхожу на улицу и медленно бегаю в течение пяти-десяти минут, чтобы разогреться, затем возвращаюсь в дом и делаю разминку. Только после этого начинаю бегать нормально", - говорит Редклифф.

Она отмечает, что это особенно важно зимой.

Заставьте это работать на вас

Чем вы здоровее, тем лучше ваша иммунная система справляется с болезнями, включая COVID-19. Используйте это как мотивацию.

"Выберите время дня, когда погода хорошая - под проливным дождем не так весело. Я люблю бегать в темноте - вы можете использовать уличные фонари, чтобы измерить дистанцию и мотивировать себя идти к следующему фонарному столбу", - говорит она.

Не забывайте о питании

Прием пищи в течение 20 минут после завершения пробежки поможет организму восстановиться.

Если сейчас не время для еды, то полезная закуска тоже подойдет. Редклифф советует горсть орехов или оладьи со свежими фруктами и изюмом.

Повышение уровня витаминов и омега-3 и 6 укрепит вашу иммунную систему.

Вода тоже важна

Хоть зимой не так жарко и организм не так быстро теряет влагу, но во время пробежки вы все равно будете потеть, так что не забывайт регулярно пить воду.

Используйте правильное снаряжение

Если вы бежите в темноте, обязательно наденьте что-нибудь светоотражающее.

Женщинам также важно носить хорошо сидящий спортивный бюстгальтер. Покупая беговые шорты или колготки, убедитесь, что у них есть карман на молнии, чтобы вам было куда положить ключи и телефон.

Установите приложение

Существует множество приложений для начинающих, которые дают вам советы и рекомендации по началу работы. Кроме того, есть такие приложения, как Strava и RunKeeper, которые помогают мотивировать вас и побуждают открывать для себя новые маршруты

Они также являются хорошим способом отслеживания прогресса, и вы получаете медали и награды за различные достижения.