Скачать
Вторник, 13.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Минздрав хочет продлить карантин до конца года
Минздрав хочет продлить карантин до конца года
В Минске протестующие перекрывают дороги и жгут покрышки (Видео)
В Минске протестующие перекрывают дороги и жгут покрышки (Видео)
Украина - Испания: где и когда смотреть матч Лиги наций
Украина - Испания: где и когда смотреть матч Лиги наций
7 способов похудеть во время сна: полезные лайфхаки
7 способов похудеть во время сна: полезные лайфхаки

"Неэтично": почему ВОЗ критикует идею достижения коллективного иммунитета для борьбы с COVID-19

"Неэтично": почему ВОЗ критикует идею достижения коллективного иммунитета для борьбы с COVID-19
Обновлено 05:32 Сегодня Телеграф AP
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал неэтичными стратегии по борьбе с коронавирусом, основанные на достижении коллективного иммунитета.

На брифинге для СМИ в понедельник генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что органы здравоохранения обычно стремятся добиться коллективного иммунитета путем вакцинации. Он отметил, что для получения коллективного иммунитета от очень заразного заболевания, такого как корь, например, необходимо иммунизовать около 95% населения.

"Коллективный иммунитет достигается путем защиты людей от вируса, а не путем воздействия на них", - сказал он.

Некоторые исследователи утверждают, что распространение COVID-19 среди населения, которое не является явно уязвимым, поможет укрепить коллективный иммунитет и является более реалистичным способом остановки пандемии, чем введение карантинных мер, которые оказались разрушительными для мировой экономики.

"Никогда в истории общественного здравоохранения коллективный иммунитет не использовался в качестве стратегии реагирования на вспышку болезни", - сказал Гебрейесус.

"Допускать распространение опасного вируса, которого мы не до конца понимаем, просто неэтично", - сказал он.

По состоянию на 5:00 (по Киеву) во всем мире зафиксировано 38 029 814 случаев заражения коронавирусом. Погибло 1 085 092 человека.

По оценкам ВОЗ, менее 10% населения имеют какой-либо иммунитет к коронавирусу, что означает, что подавляющее большинство населения мира остается восприимчивым.

По состоянию на утро 12 октября в Украине зафиксировано уже более пяти тысяч смертей от COVID-19, число инфицированных превысило 265 тысяч.  

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

ВОЗ, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нардепы от "Слуги народа" перессорились в Facebook из-за путинской вакцины от COVID-19: грозятся дойти до суда
02 Грузия может без войны вернуть Абхазию: журналистка рассказала об уникальном шансе
03 Смерть от спагеттификации: астрономы зафиксировали последние мгновения звезды, поглощенной черной дырой
04 Прекрасная Кейт: жена принца Уильяма продемонстрировала изысканный образ в новом видео
05 Нужно было молчать? Заболевшая COVID-19 известный волонтер пожаловалась на массированную травлю
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Главные новости дня: интервью Зеленского ВВС, нападение на Саакашвили и расстрел автобуса в России
Главные новости дня: интервью Зеленского ВВС, нападение на Саакашвили и расстрел автобуса в России
В Карабахе идут ожесточенные бои за Гадрут: что это за город и где он на карте
В Карабахе идут ожесточенные бои за Гадрут: что это за город и где он на карте
Рябошапка публично назвал Зеленского &quot;вруном&quot;
Рябошапка публично назвал Зеленского "вруном"
День защитника Украины: когда отмечают праздник и будет ли он выходным
День защитника Украины: когда отмечают праздник и будет ли он выходным
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь