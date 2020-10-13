"Неэтично": почему ВОЗ критикует идею достижения коллективного иммунитета для борьбы с COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал неэтичными стратегии по борьбе с коронавирусом, основанные на достижении коллективного иммунитета.

На брифинге для СМИ в понедельник генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что органы здравоохранения обычно стремятся добиться коллективного иммунитета путем вакцинации. Он отметил, что для получения коллективного иммунитета от очень заразного заболевания, такого как корь, например, необходимо иммунизовать около 95% населения.

"Коллективный иммунитет достигается путем защиты людей от вируса, а не путем воздействия на них", - сказал он.

Некоторые исследователи утверждают, что распространение COVID-19 среди населения, которое не является явно уязвимым, поможет укрепить коллективный иммунитет и является более реалистичным способом остановки пандемии, чем введение карантинных мер, которые оказались разрушительными для мировой экономики.

"Никогда в истории общественного здравоохранения коллективный иммунитет не использовался в качестве стратегии реагирования на вспышку болезни", - сказал Гебрейесус.

"Допускать распространение опасного вируса, которого мы не до конца понимаем, просто неэтично", - сказал он.

По состоянию на 5:00 (по Киеву) во всем мире зафиксировано 38 029 814 случаев заражения коронавирусом. Погибло 1 085 092 человека.

По оценкам ВОЗ, менее 10% населения имеют какой-либо иммунитет к коронавирусу, что означает, что подавляющее большинство населения мира остается восприимчивым.

По состоянию на утро 12 октября в Украине зафиксировано уже более пяти тысяч смертей от COVID-19, число инфицированных превысило 265 тысяч.