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Как уберечься от коронавируса на избирательном участке: украинцам дали важные советы
Как уберечься от коронавируса на избирательном участке (Видео)

Как уберечься от коронавируса на избирательном участке: украинцам дали важные советы

Как уберечься от коронавируса на избирательном участке: украинцам дали важные советы
Обновлено 19:55 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео ЦВК: просвіта
25 октября в Украине пройдут местные выборы. Как проголосовать на выборах безопасно и не рисковать своим здоровьем, - читайте в материале "Телеграф".

Как сообщается в Телеграм-канале "ЦВК: Просвіта", чтобы проголосовать и не подвергать опасности собственное здоровье, следует придерживаться нескольких правил.

Заходить в помещение избирательного участка нужно только в защитной маске, и также не забыть при входе обработать руки антисептическим средством.

В очередях необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

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Отмечается, что также желательно воздержаться от посещения помещения для голосования с детьми и, по возможности, пользоваться только собственной ручкой.

Смотрите в детальном видео о необходимых мерах безопасности во время голосования:

Как ранее писал "Телеграф", Центр общественного здоровья Украины поделился инфографикой, в которой наглядно продемонстрировал отличия между коронавирусом и обычным гриппом.

Кроме этого, врач Павло Бык рассказал украинцам, как правильно соблюдать профилактические рекомендации от Covid-19.

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Все по теме:

Украина, Выборы, Здоровье, ЦИК, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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