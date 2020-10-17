Стало известно, у кого больше всего шансов пережить коронавирус без осложнений

Ученые выяснили, что группа крови может влиять на осложнения при коронавирусе.

В журнале Blood Advances говорится о недавних двух исследованиях, которые проводились с целью узнать, какая группа крови более восприимчива к Covid-19.

В первом случае датские ученые выяснили, что среди пациентов с коронавирусом меньше всего людей с первой группой крови (О), а вот те, кто имеет вторую (А), третью (В) и четвертую (АВ) типы - более подвержены заражению коронавирусной инфекцией.

Результаты второго исследования имеют схожие выводы. Оказалось, что у пациентов с группой крови типов А и В более высокий уровень повреждения легких от COVID-19. Им чаще требовалась искусственная вентиляция, то есть у таких пациентов существует повышенный риск отказа органа, чем пациенты с кровью O или B.

Уточним, что первая группа крови (О) является самой распространенной группой. Встречается она у 45% населения планеты. Самая редкая - это четвертая группа (АВ), которая имеется только у 7% людей на Земле.

Ранее "Телеграф" сообщал, по состоянию на утро 17 октября коронавирус побил сразу три новых антирекордов в Украине - зафиксировано более 6 тысяч зараженных COVID-19.