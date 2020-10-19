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Коронавирусом в Украине заболели уже 300 тысяч человек

Коронавирусом в Украине заболели уже 300 тысяч человек
09:43 Сегодня Телеграф
За прошедшие сутки коронавирус унес жизнь 66 человек, а выздоровлео 1112 украинцев.

На утро понедельника, 19 октября, диагноз COVID-19 поставлен 4776 украинцам. Рекорд среди регионов установила Харьковская область - здесь 595 случаев за сутки, в Одесской области - 350, в Житомирской - 308, в Киеве - 385, а в области 240. 

Летально болезнь закончилась для 66 человек, в том числе для 10 жителей Львовской области. Согласно данным мониторинга аппарата  СНБО, этот показатель смертности за сутки самый высокий из всех регионов Украины. 

Одолеть коронавирус смогли 1112 человек. Больше всего в Черкасской области -247, Житомирской -149, Киевской - 117, Хмельницкой - 100. 

В целом сначала эпидемии, в Украине COVID-19 "подкосил" 303 638 человек, умерло 5673 украинца, 126 489 выздоровело, а продолжает болеть 171 476 наших сограждан. 

В Украину в скором времени должен быть доставлен препарат "Ремдесивер", правда в его эффективности сомневается даже Всемирная организация здравоохранения. 

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СНБО, Статистика, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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