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Вакцинация во время пандемии COVID-19: медики дали ответ на главные вопросы

Вакцинация во время пандемии COVID-19: медики дали ответ на главные вопросы
19:26 Сегодня Телеграф Центр общественного здоровья Украины Газета.ру
Даже во время пандемии COVID-19 Всемирная организация здравоохранения советует не отказываться от плановой вакцинации. Специалисты настаивают, что любое нарушение календаря может вылиться во вспышки инфекций, от которых защищают прививки.

К вопросам вакцинации в период активного распространения коронавируса у украинцев особо пристальное внимание. Сомнение на счет того делать или нет прививки, могут ли они увеличить риск заразиться COVID-19, не является ли этот диагноз противопоказанием – развеяли в Центре общественного здоровья Украины публикацией основных рекомендаций ВОЗ на этот счет.

Первое, на что обращают внимание специалисты, календарю прививок стоит следовать неукоснительно даже во время пандемии COVID-19. Так как потенциальный контакт с инфекционным заболеванием не является противопоказанием для плановой иммунизации. Особенно это касается иммунизации детей после рождения и в первые два года жизни.

- Если иммунизация была приостановлена, ее необходимо восстановить как можно быстрее и наверстать прививки, - говорится в рекомендациях. - Своевременная вакцинация является чрезвычайно важной для защиты детей от тяжелых, угрожающих жизни инфекционных заболеваний, а также для того, чтобы избежать накопления непривитых групп населения и потенциальной потери коллективного иммунитета.

Также медики настаивают, что вакцинация не повышает риск заражения ребенка коронавирусом или не влияет на течение заболевания, если была сделана в инкубационном периоде.

- Хотя легкие симптомы заболевания: лихорадка и/или кашель, которые могут наблюдаться также при COVID-19, не является обязательным противопоказанием к вакцинации, чрезвычайно важно, чтобы каждый, у кого тест на COVID-19 оказался положительным, оставался в изоляции, как это рекомендуется на национальном уровне, - уточняют в ВОЗ. - Это нужно для того, чтобы не допустить заражения других и дальнейшего распространения вируса SARS-CoV-2.

Также во Всемирной организации здравоохранения напоминают, что пока не существует вакцины против коронавирусной инфекции, хотя в этом направлении и ведутся разработки учеными. Так, по состоянию на 11 апреля текущего года 6 вакцин-кандидатов проходили клинические испытания, а еще 77 находились на стадии доклинических исследований.

- ВОЗ сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами для того, чтобы как только появится безопасная и эффективная вакцина против COVID-19, обеспечить ее справедливое распределение и приоритизации. В время ожидания такой вакцины, все медицинские работники должны убедиться, что они привиты против других инфекционных заболеваний в соответствии с национальными рекомендациями, что особенно важно во время пандемии COVID-19.

При этом львовские ученые сообщали о создании практически универсальной вакцины, которая может помочь одолеть коронавирус, но отмечали, что ее нужно еще испытать, чтобы начать массовое использование. Раскритиковали отечественные специалисты и разработку российских коллег

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Все по теме:

Прививки, Вакцинация, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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