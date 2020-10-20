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В ноябре будут такие пики, что все прозреют: инфекционист озвучила прогноз по пандемии коронавируса в Украине

В ноябре будут такие пики, что все прозреют: инфекционист озвучила прогноз по пандемии коронавируса в Украине
09:15 Сегодня Телеграф
Беспечное отношение к противоэпидемическим мероприятиям, по мнению инфекциониста Ольги Голубовской, приведет к катастрофическим последствиям. Наблюдать их украинцы смогут уже в ближайшие месяцы.

В вопросах противодействия инфекционным заболеваниям не может быть личного мнения – в этом уверена врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская. Медик обрисовала не радужную перспективу развития ситуации с COVID-19, в случае если украинцы продолжат игнорировать карантинные запреты.

- Никакой демократии в вопросах борьбы с инфекционными заболеваниями априори быть не может, потому что люди не могу знать проблему, понимать ее, - заявила в программе «Бацман» Ольга Голубовская. -  Гарантирую, что через год мир будет совсем другим, многие переоценят свои ценности, а многие делают это сейчас. Сейчас кто-то скачет, кто-то куда-то ходит, потому что государство позволяет ему это делать. А государство не должно этого делать, значит, надо ужесточать.

Врач-инфекционист привела в пример демократичную Европу, где за нарушение карантинных мер существуют жесткие наказания. При этом Голубовская отметила, что размер штрафов заграницей соотносится с уровнем зарплат, в отличие от Украины.

- Люди должны понимать, что некому будет оказывать помощь, - продолжила Ольга Голубовская. – Мы на грани коллапса. Это абсолютный факт, особенно те зоны, которые сейчас «красные». Мы даже в самый тяжелый сезон не вступили. С ноября по январь будут пики такие, что я думаю, все прозреют мгновенно.

На утро 20 октября в Украине зафиксировано 113 летальных случаев от коронавируса, подтверждено 5469 новых случаев COVID-19. По худшим прогнозам МОЗ в сутки в Украине могут фиксировать 35 тыс. новых диагнозов - эта цифра будет включать себя как грипп, так и коронавирус. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если суточные показатели превысят отметку в 9,5 тыс. человек, в стране будет ужесточен карантин. 

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Коронавирус, Ольга Голубовская, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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