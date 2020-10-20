Ситуация более, чем сложная: известный врач забил тривогу из-за COVID-19

Украинский врач и телеведущий Валерий Ославский выразил обеспокоенность ситуацией с Covid-19 в Украине и призвал всех беревь родных и близких.

Врач ортопед травматолог и эксперт украинских телевизионных медицинских проектов "Я соромлюсь свого тіла" и "За живе" Валерий Ославский затронул на своей странице в Facebook проблему с темпами распространения коронавируса в Украине, назвав ситуацию более, чем сложной.

- Для всех, конспирологов, у которых "ни один знакомый не заболел", - у меня за эту неделю из близкого круга почти десяток, - отметил медик. - Не буду повторять все то, что Вы ежедневно слышите из каждого утюга. Скажу так - понятно, что большинство из нас переболеет. Это только вопрос времени. Но, это ещё и вопрос качества оказания помощи и наличия мест для таковой.

Также медик отметил, что не собирается проповедовать по теме и взывать к сознательности сограждан, считая это прерогативой чиновников.

В том же ключе сделала заявление в одном из интервью врач-инфекционист Ольга Голубовская, которая отметила, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией ждет Украину в ноябре-январе.