«Официально коронованное лицо»: Фагот подхватил COVID-19

Фронтмен группы "ТНМК" Олег Михайлюта (Фагот) из-за коронавируса утратил обаняние и достаточно тяжело перенес болезнь.

Во вторник, 20 октября, Фагот сообщил своим фанатам о том, что как и многие украинцы заразился COVID-19. При это солист "ТНМК" отметил, что уже чувствует себя легче, хотя поначалу его и "ламало" и в шутку назвал себя "официально коронованной личностью".

В эфире радио НВ несколько дней назад Олег Михайлюта подчеркнул, что серьезно относится к коронавирусу и старается по максимуму выполнять все рекомендации. Также он посетовал, что власть избирательно относится к ограничительным мероприятиям, имея в виду невозможность для артистов вести гастрольную деятельность.

Медики тем временем отмечают, что течение болезни за последний месяц у коронавирусных пациентов изменилось, также наблюдаются повторные волны лихорадки у тех, кто уже выписался.