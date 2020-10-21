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Гоша Куценко подхватил коронавирус, хотя ранее утверждал, что уже переболел им

Гоша Куценко подхватил коронавирус, хотя ранее утверждал, что уже переболел им
16:08 Сегодня Телеграф Фото: Гоша Куценко (instagram - victoria_photoo)
Российский актер Гоша Куценко заболел коронавирусом.

Заслуженный артист Российской Федерации Гоша Куценко попал в больницу с диагнозом COVID-19. Ранее актер утверждал, что уже переболел коронавирусом.

О заболевании актер сообщил в своем Instagram.

Информацию о госпитализации подтвердил агент Куценко.

 
 
 
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Друзья! Я приболел! Все-таки. Поэтому так складываются обстоятельства ,что мы вынуждены перенести спектакль "Love Letters", назначенный на 21 и 22 октября на 8 декабря. Площадка остаëтся без изменений - театр на Таганке). Билеты действительны. Если Вам не подходит 8 декабря, то билеты можно поменять на любую другую из предложенных ниже дат. О том как это сделать Вас расскажут администраторы театра "Ателье" по телефону: +7 495 150 01 94. "Love Letters" 22 ноября (вс.) Театриум на Серпуховке ( ул. Павловская д.6.) "Love Letters" 6 декабря (вс.) Театриум на Серпуховке ( ул. Павловская д.6.) "Love Letters" 8 декабря (вт.) Театр на Таганке (ул. Земляной Вал, 76/21 Берегите себя! Ковид - коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить! Носите маски! Держите дистанцию. Не будьте безрассудны. Помогите Себе и Врачам. Они опять взялись за Подвиги!

Гоша Куценко(@goshakutsenko)がシェアした投稿 -

 

Артист также заявил, что в связи с госпитализацией спектакль "Love Letters" будет перенесен на 8 декабря.

Ранее сам Куценко заявлял, что уже перенес COVID-19 "на ногах". В интервью изданию "7 дней" в начале октября актер заявил, что сдавал тест на антитела и обнаружилось, что он уже переболел. Куценко считает, что это произошло во время съемок в сериале "Скорая помощь". Тогда он чувствовал недомогание, но не обратил на это особого внимания.

Читайте также в материале "Телеграф": Коронавирус продолжает косить людей в Украине - свежие данные на 21 октября.

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Гоша Куценко, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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