Гоша Куценко подхватил коронавирус, хотя ранее утверждал, что уже переболел им

Российский актер Гоша Куценко заболел коронавирусом.

Заслуженный артист Российской Федерации Гоша Куценко попал в больницу с диагнозом COVID-19. Ранее актер утверждал, что уже переболел коронавирусом.

О заболевании актер сообщил в своем Instagram.

Информацию о госпитализации подтвердил агент Куценко.

Артист также заявил, что в связи с госпитализацией спектакль "Love Letters" будет перенесен на 8 декабря.

Ранее сам Куценко заявлял, что уже перенес COVID-19 "на ногах". В интервью изданию "7 дней" в начале октября актер заявил, что сдавал тест на антитела и обнаружилось, что он уже переболел. Куценко считает, что это произошло во время съемок в сериале "Скорая помощь". Тогда он чувствовал недомогание, но не обратил на это особого внимания.

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