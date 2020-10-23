Доктор Комаровский рассказал, как вычислить коронавирус в домашних условиях

Свой способ диагностики медик «представил» в своем Telegram-канале, где отвечает на различные вопросы от своих подписчиков.
Комаровский считает, что одним из самых эффективных методов диагностики вируса является «обращение» к основному симптому коронавируса – потери обоняния.
«Чем это пахнет?» – гораздо точнее, чем любая термометрия», – утверждает специалист.
Медик предлагает человеку с симптомами коронавируса дать понюхать ткань, натертую чесноком. Если больной слышит запах, то о Covid-19 речи и не идет, если же запах не чувствуется, тогда вирус присутствует.
Также, Комаровский рассказал, что повлиять на процесс восстановления нюха человек не может, и никакие примочки, таблетки, травки и прочее обоняние вам быстрее не вернут. Но не стоит переживать, чаще всего для возобновления функции обоняния надо до трех недель, иногда — до трех месяцев.
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