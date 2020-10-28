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Как правильно питаться при коронавирусе: советы Ульяны Супрун

Как правильно питаться при коронавирусе: советы Ульяны Супрун
Обновлено 10:27 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун ответила на вопрос о питании во время болезни коронавирусом.

Советы по правильному питанию медик разместила на своей странице в Фейсбук.

Продукты и блюда, которые рекомендованы в случае простуды, гриппа, и во время COVID-19.

Овощной суп или куриный бульон, которые можно просто пить и достаточно легко приготовить самостоятельно.

Простые углеводы - различные крупы или цельнозерновой хлеб. От них не болит живот, а вкус не раздражает. Это важно, ведь во время болезни часто тошнит.

Имбирь. Его также можно заливать кипятком и делать из него напиток или добавлять его в чай или есть маринованные "лепестки". Имбирь поможет спастись от тошноты.

Продукты с витамином С - перец чили или просто паприка, киви, клубника, брюссельская капуста, брокколи или виноград. Если у Вас в морозилке есть замороженные ягоды смородины – это тоже отличный вариант. Они также содержат много витамина С.

Зеленые овощи и бобовые. Это зелень, брокколи, листовая капуста, горошек. Они содержат про-витамин А и много магния, фолата и опять же витамина С.

Не избегайте белков. В случае болезни они очень важны из-за нехватки двигательной активности. Источники белка - это множество бобовых (чечевица, нут, горох), мясо птицы, кисломолочный и твердый сыр, яйца, рыба, мясо животных.

Супрун отмечает, что никакие добавки и витамины в таблетках не заменят полноценный рацион, и именно пища, которую мы едим, должна быть первоисточником всех полезных веществ.

Ранее, «Телеграф» писал, что Ульяна Супрун объяснила разницу между симптомами гриппа и COVID-19.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Коронавирус, Ульяна Супрун, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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