Коронавирус проявляется еще долго: как прийти в себя после лечения

Даже после выздоровления коронавирусная инфекция продолжает влиять на состояние здоровья человека и снижает качество жизни.

Усталость, отдышка, психологический стресс, а также проблемы с концентрацией внимания и памятью - наиболее частые последствия коронавирусной инфекции. Об этом у себя на странице сообщает Наталья Шоробура.

После обычной вирусной инфекции, например сезонного гриппа, предполагается, что человек возвращается к обычному ритму жизни достаточно быстро. Перенесшие COVID-19 не могут этим похвастаться и в течение длительного времени могут испытывать целый комплекс симптомов.

1. У многих людей после коронавируса держится субфебрильная температура в течение следующих недель, иногда до месяца. Это можно объяснить понятием астенизации- ослабление организма после долгой борьбы за здоровье. Такую температуру следует контролировать, но не стоит сбивать жаропонижающими лекарствами. Если есть необходимость то можно, сдать анализ крови для исключения новой бактериальной / вирусной инфекции.

2. Обоняние преимущественно возвращается до 2 недель, иногда до месяца самостоятельно. В случаях длительной потери обоняния семейный врач или ЛОР может назначить гормональные препараты в спреях на срок до 2 недель. Новые исследования показывают эффективность такой терапии.

Также обоняние можно тренировать, нюхая специфические запахи раз в день и оценивать изменения в ощущениях запаха.

3. После коронавируса надо постепенно приступить к легким аэробным нагрузкам, например, 30 мин прогулки в парке каждый день. Даже одни сутки стационарного лечения повышает риск тромботических осложнений через иммобилизацию - отсутствие движения. То же грозит через обычное лежание дома! Поэтому передвижения по дому и дворе будет более эффективным, чем просто постельный режим.

Период восстановления после коронавирусной инфекции - хорошее время задуматься над отказом от вредных привычек - курение, чрезмерное употребление алкоголя, переедание.

Легкая сбалансированная еда: сезонные овощи и фрукты, белое мясо, печень- хороший набор витаминов вместо пачки таблеток, и это научно доказано - витамины просто так пить не надо. Дополнительно их назначает только врач после установленного факта их недостатка.

Кисло-молочные продукты, квашеная капуста - друзья толстого кишечника, который надо заселить "хорошей" микрофлорой если вы принимали антибиотики.

Для людей, имевших поражение легких, особенно находящихся в стационаре - показана дыхательная гимнастика, не требует чрезмерной физической активности и может быть вспомогательной даже для старших наиболее ослабленных пациентов.

Напомним, бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дал советы по правильному питанию во время болезни коронавирусом.

Будьте здоровы!