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"Все мы переболеем": врач описала реалии лечения COVID-19 в Украине

"Все мы переболеем": врач описала реалии лечения COVID-19 в Украине
03:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Большинство населения в Украине перенесет коронавирус COVID-19 без симптомов, и потому не стоит сильно паниковать. Более того, многие уже переболели, просто не знают об этом.

Об этом на своей странице в Фейсбук высказалась доктор Марина Головаха.

По ее словам, в 2020 году в Украине по каким-то причинам нет гриппа, но коронавирус распространяется все тот же самый, что и весной.

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В легкой форме он проходит почти незаметно, часто единственным симптомом является отсутствие запахов. При малейшем подозрении стоит изолироваться дома и начать принимать витамины.

При средней тяжести есть пневмония, которую можно узнать по болям в груди и определить точно с помощью КТ, а при подтверждении диагноза - обязательно лечить.

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Идти на крайние меры для защиты от болезни, по мнению Головахи, не имеет смысла, — это лишь ослабит экономику, но не сильно скажется на числе спасенных жизней.

"Все мы переболеем. Хорошая новость в том, что 80% бессимптомно", - пишет врач.

Она утверждает, что в конце пандемии живыми останутся 99% населения планеты, ввиду чего стоит сосредоточиться на выздоровлении с как можно меньшими потерями, продолжать налаживать профессиональную и личную сферы жизни.

Как сообщал "Телеграф", за сутки 30 октября рекорды по числу новых заболевших и смертности поставили в 10 областях Украины.

В связи с каждодневным обострением пандемии COVID-19 в Украине хотят ужесточить карантин, а вместе с тем ввести штрафы за неношение защитных масок.

Также напомним, что даже после выздоровления от болезни и получения отрицательных тестов коронавирус еще дает о себе знать долгое время, - врач давала советы, как быстрее восстановиться в этом случае.

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Украина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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