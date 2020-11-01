Придется пережить три тяжелых дня: прогноз магнитных бурь на ноябрь 2020

Магнитная буря – это раздражение геомагнитного поля Земли, которое длится от нескольких часов до пары дней. В такие дни метеочувствительные люди могут чувствовать себя не очень хорошо, а зная прогноз активности Солнца наперед, можно заранее подготовиться от негативного воздействия бури на организм.

Последний месяц осени щадит украинцев на магнитные бури – сильная будет только одна. А придет она 19-го ноября, и длиться он будет три дня – пик прогнозируют на 21 ноября. В этот период возможно плохое самочувствие - головные боли, слабость, тошноту, головокружение.

Также, в эти дни может появиться апатия, раздражительность и подавленность.

Несильные магнитные колебания ожидаются 1, 7, 16, 23, 24, 25 ноября.

Чтобы избежать воздействия магнитных бурь, "Телеграф" советует не нагружать себя работой, проводить меньше времени на солнце, не переедать, отказаться от алкоголя, энергетиков и кофе. Здоровое питание, полноценный сон и соблюдение питьевого режима – "три кита", на которых держится хорошее самочувствие во время магнитных бурь.

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