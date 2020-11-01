Вечерний голод: чем перекусить людям на диете

Врач-диетолог Наталья Пугачева рассказала АГН "Москва", какие продукты можно выбрать для вечернего перекуса людям, которые тщательно следят за своим весом или просто бояться поправиться.

Диетолог отмечает, что не нужно полностью отказываться от употребления пищи ровно после 18.00, ведь это чревато незапланированными ночными набегами к холодильнику или бессонницей на пустой желудок.

Пугачева советует в качестве перекуса выбрать небольшую горсть орехов (около 30 г), тыквенных семечек, стакан нежирного кефира или йогурта, или 2-3 штуки киви.

"Можно выбрать вареное яйцо или омлет с листьями салата, сладким перцем или томатом, цельнозерновые хлебцы с хумусом, фетой или ломтиком отварного куриного мяса (два-три небольших), чашку вишни или клубники, даже с небольшим кусочком сыра (около 25 г), смузи из нежирного молока с ягодами или ананасом. Даже горячая каша из цельных злаков с 10-12 ягодами изюма и корицей не нанесут вреда. А чашка теплого травяного чая отлично дополнит позднюю трапезу", - продолжила врач.

Завершить трапезу можно небольшой чашкой теплого травяного чая.

Кроме этого, диетолог подчеркнула, что такой перекус лучше осуществить за час-полтора до отхода ко сну. При этом Пугачева предостерегла от употребления соленой, жирной, острой пищи, а также алкоголя.

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