Скачать
Воскресенье, 01.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
"Фамилии чертей вы знаете": Зеленский выдал пост о демарше КСУ
"Фамилии чертей вы знаете": Зеленский выдал пост о демарше КСУ
В статье для FT Зеленский написал о российских марионетках, которые стоят за скандальным решением КСУ
В статье для FT Зеленский написал о российских марионетках, которые стоят за скандальным решением КСУ
Как уберечься от COVID-19: Тина Кароль поделилась своими лайфхаками
Как уберечься от COVID-19: Тина Кароль поделилась своими лайфхаками
Так забивает только Ибрагимович: обзор матча Удинезе - Милан (видео)
Так забивает только Ибрагимович: обзор матча Удинезе - Милан (видео)

Вечерний голод: чем перекусить людям на диете

Вечерний голод: чем перекусить людям на диете
Обновлено 20:31 Сегодня Телеграф Фото: pexels

Врач-диетолог Наталья Пугачева рассказала АГН "Москва", какие продукты можно выбрать для вечернего перекуса людям, которые тщательно следят за своим весом или просто бояться поправиться.

Диетолог отмечает, что не нужно полностью отказываться от употребления пищи ровно после 18.00, ведь это чревато незапланированными ночными набегами к холодильнику или бессонницей на пустой желудок.

Пугачева советует в качестве перекуса выбрать небольшую горсть орехов (около 30 г), тыквенных семечек, стакан нежирного кефира или йогурта, или 2-3 штуки киви.

Сезон грибов в самом разгаре: что делать в случае отравления
Сезон грибов в самом разгаре: что делать в случае отравленияЧитать полностью

"Можно выбрать вареное яйцо или омлет с листьями салата, сладким перцем или томатом, цельнозерновые хлебцы с хумусом, фетой или ломтиком отварного куриного мяса (два-три небольших), чашку вишни или клубники, даже с небольшим кусочком сыра (около 25 г), смузи из нежирного молока с ягодами или ананасом. Даже горячая каша из цельных злаков с 10-12 ягодами изюма и корицей не нанесут вреда. А чашка теплого травяного чая отлично дополнит позднюю трапезу", - продолжила врач.

Завершить трапезу можно небольшой чашкой теплого травяного чая.

Кроме этого, диетолог подчеркнула, что такой перекус лучше осуществить за час-полтора до отхода ко сну. При этом Пугачева предостерегла от употребления соленой, жирной, острой пищи, а также алкоголя.

Ранее "Телеграф" писал, как эффективно похудеть во время сна.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Диета, Похудение, Еда.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине запретили рыбалку
02 Известный врач сообщил хорошие новости о коронавирусе и назвал сроки окончания эпидемии в Украине
03 Усик - Чисора: видео боя
04 Что изменилось с 1 ноября 2020 в Украине
05 "Русский мир" во всей красе: в сети показали фото разрухи в Горловке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сезон грибов в самом разгаре: что делать в случае отравления
Сезон грибов в самом разгаре: что делать в случае отравления
&quot;Делятся на омоновцев и людей&quot;: сеть поразило фото детской игры в Беларуси
"Делятся на омоновцев и людей": сеть поразило фото детской игры в Беларуси
В &quot;Лиге смеха&quot; показали &quot;адскую&quot; пародию на Дмитрия Гордона (видео)
В "Лиге смеха" показали "адскую" пародию на Дмитрия Гордона (видео)
&quot;Танці з зірками&quot;: в сети показали, как проходит тренировка Фреймут и Дикусара (Видео)
"Танці з зірками": в сети показали, как проходит тренировка Фреймут и Дикусара (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь