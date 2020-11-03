Просто и полезно: диетолог поделилась секретом приготовления салатов

Салаты - это не только огурцы с помидорами. Они могут состоять из различных ингредиентов, быть не только дополнением к мясу с гарниром, но и самостоятельным полезным блюдом

Диетолог Светлана Фус на своей страничке в Инстаграм поделилась конструктором полезного салата для правильного питания.

«В чем преимущества салата? Всегда получается вкусно + вы можете приготовить его за считанные минуты» - написала Светлана и опубликовала инфографику - конструктор салатов.

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