В борьбе с COVID-19 остальные болезни отошли на второй план: Ульяна Супрун о последствиях пандемии

Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун опубликовала на своей официальной странице в Facebook пост, посвященный не менее опасным болезням, которые отошли на второй план из-за пандемии коронавируса.

Из-за того, что практически вся медицинская сила направлена на лечение COVID-19, пациенты с другими заболеваниями не получают своевременную помощь, в которой нуждаются. Порой даже не обращаются за ней, когда имеют неотложное состояние. Первой причиной этого является страх заболеть коронавирусом, а особенно те больные боятся, которые находятся в зоне риска. И вторая – это нехватка персонала. Банально нет людей, чтобы оказать нужную помощь пациенту.

В эту группу относятся – больные, которые имеют неинфекционные болезни, - сердечно-сосудистые, рак, сахарный диабет, хронические респираторные или психические заболевания, онкобольные, люди с туберкулезом, ВИЧ и малярией.

Какие действия могут улучшить доступ к медуслугам, не связанных с COVID-19?

Во-первых - ВОЗ обновила гайдлайн оперативного планирования. В нем сбалансированы требования по реагированию на COVID-19, с сохранением способности медицинской системы предоставлять другие важные медицинские услуги, которые начали "проседать" из-за пандемии.

Второе - призыв людей не отказываться от медицинской помощи, особенно в неотложных состояниях.

И третье – телемедицина. Это позволит расширить доступ к медицинской помощи без риска передачи вируса.

Также, мерами, которые улучшат ситуацию с несвоевременным доступом к медпомощи, могут быть также совершенствование инфекционного контроля в медучреждениях, обеспечение медиков достаточным количеством средств индивидуальной защиты, обучение ими пользоваться. Это поможет уберечь медицинских работников от болезни и не «выпадов» с работы на несколько недель, из-за чего пациенты не могут получить помощь вовремя.

Ранее, Ульяна Супрун дала рекомендации по питанию для больных коронавирусом.