Вы в этом абсолютно не разбираетесь: известный врач жестко обратился к украинцам из-за COVID-19

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Обновлено 23:42 Пт, 6 Ноябрь 2020 Телеграф Фото: facebook Бориса Бриля

Борислав Береза на своей официальной странице в Facebook опубликовал пост про авторитетного израильского доктора Бориса Бриля, который лечил украинского политика и его супругу от коронавируса.

"Он (доктор) потратил почти 10 минут своей жизни, чтоб попытаться спасти ваши жизни. Даже жизни тех, кто верит во всякую чушь про имбирь, в отсутствие COVID-19, во вред от маски и в другой бред, который в интернете распространяют люди без знаний, опыта и профильного образования. Потратьте 10 минут своего времени. Оно того стоит. И берегите себя", - написал Береза.

Борис Бриль записал видео, в котором призвал украинцев носить маски и соблюдать рекомендации врачей по борьбе с Covid-19.

"Очень многие критикуют систему здравоохранения, врачей... Что невозможно приехать, попасть к врачам или что не приходят на вызовы, скорые приезжают через три дня и люди умирают - да, это горе. Но если мы вдумаемся, то кто же все таки виноват в этой ситуации? - обратился доктор. - В этой ситуации, когда есть много людей, тяжело больных, когда не справляется система здравоохранения - в ней то виноваты вы. Потому что вы любите только себя. Вы, вместо того, чтобы соблюдать рекомендации, думаете, что какой-то заговор... Никому же не тяжело надеть маску, она не приносит вред. Мы живем с этим, врачи, много лет и никакой гиперкапнии (состояние, вызванное избыточным количеством CO2 в крови, отравление углекислым газом - ред.) нет у нас

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Вы никого не любите, кроме себя. Вам нужно обязательно пойти на день рождения и со всеми обняться. Ведь можно же пойти отпраздновать день рождения, соблюдая при этом какие-то правила, социальную дистанцию, можно одеть маску. Ничего не случиться с человеком. Можно постирать многоразовую маску и тем самым восстановить этот громадный коллапс медсистемы, который может произойти. Но нет, люди предпочитают разводить демагогию, при том в тех вещах, в которых не понимают, а не следовать указаниям людей, которые знают гораздо больше именно в этой теме. Вы в этом не разбираетесь", - рассказывает в ролике Борис Бриль.

При этом доктор продолжил: "Понимаете, те люди, которые распространяют вирус, вы же убиваете своих родственников или делаете их тяжело больными инвалидами... Неужели тяжело чуть-чуть предохраниться, чем то, чтобы потом плакать на похоронах".

Бриль подытожил, что люди должны дать заниматься этими вопросами профессионалам: "Пожалуйста, будьте ответственными. Соблюдайте рекомендации. Мы врачи их делаем не для того, чтобы кого-то поработить, а для того, чтобы спасти ваши и жизни ваших родственников".

Одни украинцы поддержали заявления доктора.

Но среди пользователей также оказались "антимасочники".

Напомним, что по состоянию на утро 6 ноября в Украине зафиксировано 9 721 новых случаев заражения.

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Коронавирус, Борислав Береза, Covid-19, Борис Бриль.

Автор:

Телеграф
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