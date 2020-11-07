В Украину идут морозы: иммунолог объяснил, как они повлияют на распространение COVID-19

Похолодание и заморозки способствуют распространению коронавирусной инфекции, заявил Українським Новинам иммунолог Борис Донской.

По его словам, приход зимы не облегчит ситуацию с коронавирусов в Украине, более того, падение температуры только негативно повлияет на распространения инфекции.

Людям уже сейчас приходиться "кучковаться" из-за холода в закрытых помещениях, которые все реже проветривают. Воздух почти не циркулирует, что повышает шансы на заражение. Тоже касается автомобилей и общественного транспорта.

"Холод дает больше времени ковиду для пребывания в живом состоянии", - заявил Борис Донской.

Кроме этого, из-за того, что люди предпочитают больше времени находиться дома, возрастает вероятность снижения иммунитета, а отопление способствует пересыханию слизистых оболочек. В результате они в разы теряют свою защитную функцию от бактерий.

Ранее "Телеграф" писал, что известный врач из Израиля Борис Бриль настойчиво призвал украинцев носить маски и соблюдать рекомендации по борьбе с коронавирусом.

Напомним, что по состоянию на утро 7 ноября в Украине зафиксировали очередной антирекорд - заразились Covid-19 почти 11 тысяч человек.