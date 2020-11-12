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Что делать, если дышать в маске тяжело: врач дал простой совет

Что делать, если дышать в маске тяжело: врач дал простой совет
05:33 Сегодня Телеграф

Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров рассказал, почему в защитной маске трудно дышать и что делать, чтобы пользоваться ею было комфортнее. 

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Коронавирус_инфо.

На вопрос: "Почему трудно дышать в маске?" врач ответил, что ему сложно сказать, почему дышать в маске трудно.

"Мы дышим весь рабочий день в маске, находясь на работе, а также в общественных местах. Я не могу сказать, что это трудно. Если ты четыре часа работаешь в ковидном отделении, в костюме, маске, в очках, в щитке, то маска запотевает, пот стекает с лица на маску, маска становится влажной и дышать тяжело", — объяснил Сергей Дубров.

Он также сказал, как правильно пользоваться маской, чтобы дышать в ней было не трудно.

"Если медицинскую маску менять каждые 3-4 часа, то совершенно не трудно в маске дышать", — отметил врач. 

Напомним, по состоянию на 11 ноября в Украине зарегистрировано 10 611 новых случаев COVID-19.

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Все по теме:

Маски, Коронавирус, Covid-19, Сергей Дубров.

Автор:

Телеграф
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