Нужно ли всем пациентам с коронавирусом принимать антибиотики: врач дал четкий ответ (видео)

Пандемия коронавируса продолжает "косить" украинцев. Никто не хочет заболеть, и при первых симптомах сразу же бежит за антибиотиками. Только мало кто знает, что при COVID-19 антибиотики не только не помогут но и могут усугубить состояние.

Об этом рассказал врач-анастезиолог Сергей Дубров.

По его словам, "абсолютно бессмысленные" рекомендации принимать антибактериальные препараты пациентам с коронавирусом в Украине встречаются довольно часто.

"Действительно, новая версия протокола, которая была принята 17 сентября, она четко предусматривает те ситуации, когда и кому и какие антибактериальные препараты показаны у пациентов с COVID-19", - отметил анастезиолог.

Он добавил, что большинство людей должно понимать, что антибиотики действуют исключительно на бактерии, а не вирусы. Поэтому атибактериальные препараты для пациентов с коронавирусом назначают только когда у них кроме COVID-19 присутствует бактериальная инфекция.

Стоит напомнить, что ранее инфекционист Евгений Дубровский рассказал, почему нельзя принимать антибиотики при коронавирусе.

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