Нужно ли всем пациентам с коронавирусом принимать антибиотики: врач дал четкий ответ (видео)

Пандемия коронавируса продолжает "косить" украинцев. Никто не хочет заболеть, и при первых симптомах сразу же бежит за антибиотиками. Только мало кто знает, что при COVID-19 антибиотики не только не помогут но и могут усугубить состояние.
Об этом рассказал врач-анастезиолог Сергей Дубров.
По его словам, "абсолютно бессмысленные" рекомендации принимать антибактериальные препараты пациентам с коронавирусом в Украине встречаются довольно часто.
"Действительно, новая версия протокола, которая была принята 17 сентября, она четко предусматривает те ситуации, когда и кому и какие антибактериальные препараты показаны у пациентов с COVID-19", - отметил анастезиолог.
Он добавил, что большинство людей должно понимать, что антибиотики действуют исключительно на бактерии, а не вирусы. Поэтому атибактериальные препараты для пациентов с коронавирусом назначают только когда у них кроме COVID-19 присутствует бактериальная инфекция.
Стоит напомнить, что ранее инфекционист Евгений Дубровский рассказал, почему нельзя принимать антибиотики при коронавирусе.
Читайте также в материале "Телеграф": Антибиотики нас убивают? - главврач львовской клиники "Биокурс" Тарас Жиравецкий решил расставить все точки над "и" в этом вопросе.