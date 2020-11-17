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В период сезонных простуд самое то: диетолог рассказал о пользе чеснока и имбиря

В период сезонных простуд самое то: диетолог рассказал о пользе чеснока и имбиря
Обновлено 12:13 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Сезон простуд в самом разгаре и чтобы уберечь себя от болезни, необходимо укреплять свой организм различными средствами. Самый простой способ это добавить в свой рацион продукты, повышающие иммунитет, например – чеснок и имбирь.

«В былые времена чеснок был прежде всего лекарством, а продуктом питания он стал позже. Сейчас его также активно применяют в народной медицине» - пишет диетолог Светлана Фус.

Считается, что сок чеснока обладает противовирусным и противовоспалительным действием, подавляет рост бактерий и других болезнетворных микроорганизмов, что отчасти является правдой. Аллицин, который входит в состав чеснока, обладает высокой активностью, как против грамположительных, так и грамотрицательных бактерий. А вот противовирусное действие чеснока не подтверждено.

Чеснок может быть полезен только в очень небольших объемах. В сыром виде его компоненты раздражают слизистую оболочку органов пищеварения, желче- и мочевыводящих путей. Если есть чеснок в большом количестве, то можно вызвать обострение хронических заболеваний этих органов, так что будьте осторожнее.⁣⁣⠀⁣⁣⠀⁣⁣⠀⁣⁣⠀⁣⁣⠀

При отсутствии противопоказаний чеснок нужно употреблять в умеренном количестве - до 15 г в день.

Принято считать, что корень имбиря полезен при боли в горле. Имбирный чай (настой или отвар имбиря) с медом и лимоном - традиционный напиток во время простуды.

И он действительно улучшает кровообращение в воспаленной слизистой оболочке ротовой полости и горла, и обладает противовоспалительным эффектом, но только не в острый период.

 
 
 
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Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, «Телеграф» писал о полезных свойствах лимона, о которых рассказала диетолог Светлана Фус.

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Все по теме:

Здоровье, Имбирь, Польза, Чеснок, Светлана Фус.

Автор:

Телеграф
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